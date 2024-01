Reunión con el FMI: Así vienen las cosas

Dada la inminencia de vencimientos con el FMI, que ascienden a US$ 7.700 millones para este año, la conclusión exitosa de las negociaciones se vuelve crucial para hacer frente a las obligaciones del país. En 2018, Argentina recibió el mayor préstamo en la historia del FMI por casi US$ 55.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron finalmente US$ 44.000 millones.