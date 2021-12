Qué esperar de las reuniones de los Bancos Centrales

Mark Holman, CEO de Twentyfour AM (boutique de Vontobel, explica que

La Reserva Federal -Fed- ya debería haber terminado con el tapering, pero lo cierto es que solo acaba de empezar y lo está haciendo a un ritmo muy lento, lo que indica que tardará siete reuniones más en completar la retirada de estímulos La Reserva Federal -Fed- ya debería haber terminado con el tapering, pero lo cierto es que solo acaba de empezar y lo está haciendo a un ritmo muy lento, lo que indica que tardará siete reuniones más en completar la retirada de estímulos

El experto añade

Teniendo en cuenta nuestro temor a que la Reserva Federal actúe con retraso, pensamos que el ritmo de reducción se incrementará en la reunión del 15 de diciembre y finalizará en la reunión de marzo, dando así a la Reserva Federal la flexibilidad que necesita para subir los tipos antes si tuviese que hacer frente a una tasa de desempleo en rápido descenso Teniendo en cuenta nuestro temor a que la Reserva Federal actúe con retraso, pensamos que el ritmo de reducción se incrementará en la reunión del 15 de diciembre y finalizará en la reunión de marzo, dando así a la Reserva Federal la flexibilidad que necesita para subir los tipos antes si tuviese que hacer frente a una tasa de desempleo en rápido descenso

En cuanto al BCE y al BoE

Ambos órganos de gobierno se enfrentan a una difícil papeleta: endurecer sus políticas monetarias para intentar controlarla inflación, con el impacto negativo que ello tendría en unas economías en franca desaceleración o, por el contrario, dejar ‘correr’ la inflación y mantener sus actuales políticas acomodaticias, decisión que también conlleva un elevado riesgo, ya que la inflación a la larga también penaliza el crecimiento económico Ambos órganos de gobierno se enfrentan a una difícil papeleta: endurecer sus políticas monetarias para intentar controlarla inflación, con el impacto negativo que ello tendría en unas economías en franca desaceleración o, por el contrario, dejar ‘correr’ la inflación y mantener sus actuales políticas acomodaticias, decisión que también conlleva un elevado riesgo, ya que la inflación a la larga también penaliza el crecimiento económico

Desde Link Securities señalan

En principio la institución, a través de su presidenta, la francesa Lagarde, había anticipado que en esta reunión se determinarían las líneas básicas de la nueva política monetaria del organismo. Los estragos que está generando en la Eurozona la última ola de la pandemia y las restricciones impuestas por muchas autoridades de la región entendemos que han trastocado los planes del BCE En principio la institución, a través de su presidenta, la francesa Lagarde, había anticipado que en esta reunión se determinarían las líneas básicas de la nueva política monetaria del organismo. Los estragos que está generando en la Eurozona la última ola de la pandemia y las restricciones impuestas por muchas autoridades de la región entendemos que han trastocado los planes del BCE

Para Mark Holman, la previsión más complicada es lo que hará el BCE con los dos programas de flexibilización cuantitativa que tiene en marcha, a saber, el programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), que actualmente compra 70.000 millones de euros de deuda soberana al mes, y el antiguo programa de compra de activos (APP), que adquiere mensualmente 20.000 millones de euros.

El CEO de Twentyfour AM, destaca

Pensamos que el BCE aumentará temporalmente el APP y después intentará que el mercado se desprenda de este aumento en 2023. Nuestra previsión principal es que el APP se incremente hasta alcanzar 50.000 millones de euros al mes para evitar un endurecimiento no deseado de las condiciones financieras Pensamos que el BCE aumentará temporalmente el APP y después intentará que el mercado se desprenda de este aumento en 2023. Nuestra previsión principal es que el APP se incremente hasta alcanzar 50.000 millones de euros al mes para evitar un endurecimiento no deseado de las condiciones financieras

Por su parte, en Banca March recuerdan que

Isabel Schnabel ha advertido sobre los efectos negativos del programa de compras. La ejecutiva del BCE ha valorado las compras de bonos como una herramienta importante en periodos de turbulencias, aunque ha puesto en la balanza los efectos negativos que provoca en las valoraciones de activos y las distorsiones en la toma de riesgos. Las palabras de Schnabel, que suena para ocupar el trono del Bundesbank, apuntan a una menor intensidad del programa de compras para el próximo año Isabel Schnabel ha advertido sobre los efectos negativos del programa de compras. La ejecutiva del BCE ha valorado las compras de bonos como una herramienta importante en periodos de turbulencias, aunque ha puesto en la balanza los efectos negativos que provoca en las valoraciones de activos y las distorsiones en la toma de riesgos. Las palabras de Schnabel, que suena para ocupar el trono del Bundesbank, apuntan a una menor intensidad del programa de compras para el próximo año

En cuanto al Banco de Inglaterra, en Link Securities, comentan

El Comité de Política Monetaria ya sorprendió en su anterior reunión cuando no subió sus tipos de interés de referencia en contra de lo que esperaban los mercados. Tampoco creemos que lo haga en esta ocasión ya que sus miembros esperarán a comprobar el impacto de la última ola de la pandemia en la economía británica antes de hacerlo -el mercado descuenta que sea en la reunión de febrero-. Lo que sí dará por finalizado el BoE, en línea con lo previsto, será su programa de compra de activos, aunque, como ya señalamos la semana pasada, seguirá reinvirtiendo el importe de los bonos que venzan, al menos hasta que los tipos de interés de referencia alcancen el 0,5% (actualmente están en el 0,1%) El Comité de Política Monetaria ya sorprendió en su anterior reunión cuando no subió sus tipos de interés de referencia en contra de lo que esperaban los mercados. Tampoco creemos que lo haga en esta ocasión ya que sus miembros esperarán a comprobar el impacto de la última ola de la pandemia en la economía británica antes de hacerlo -el mercado descuenta que sea en la reunión de febrero-. Lo que sí dará por finalizado el BoE, en línea con lo previsto, será su programa de compra de activos, aunque, como ya señalamos la semana pasada, seguirá reinvirtiendo el importe de los bonos que venzan, al menos hasta que los tipos de interés de referencia alcancen el 0,5% (actualmente están en el 0,1%)

Estos analistas concluyen

De cumplirse lo aquí expuesto, no esperamos que la reunión tenga un gran impacto en los mercados financieros británicos. Sin embargo, si el BoE opta por comenzar a subir sus tipos de interés, algo que no esperamos ni nosotros ni la mayoría de los inversores, los mercados bursátiles europeos reaccionarán de forma negativa De cumplirse lo aquí expuesto, no esperamos que la reunión tenga un gran impacto en los mercados financieros británicos. Sin embargo, si el BoE opta por comenzar a subir sus tipos de interés, algo que no esperamos ni nosotros ni la mayoría de los inversores, los mercados bursátiles europeos reaccionarán de forma negativa