Petróleo y oro: Los grandes protagonistas en Wall Street

Según él, una vez superados los 100 dólares en el Brent, el siguiente objetivo podría estar en el entorno de US$ 106,70.

Por su parte, el oro sube una media del 3% en la sesión en estos momentos, por encima de los 1.900 dólares.

La fuerte estampida de la renta variable ha hecho a los inversores refugiarse en los metales. De hecho, si las tensiones continúan en aumento, es probable que los precios del metal precioso se acerquen a máximos históricos, siendo importante la consolidación de los 1.950 dólares La fuerte estampida de la renta variable ha hecho a los inversores refugiarse en los metales. De hecho, si las tensiones continúan en aumento, es probable que los precios del metal precioso se acerquen a máximos históricos, siendo importante la consolidación de los 1.950 dólares

explica Diego Morín, analista de IG.

Este experto también recomienda vigilar plata,

cuya cotización supera ya los 25 dólares por onza, dejando atrás el nivel psicológico de los 23,80 dólares y que no podría romper en semanas anteriores. Por tanto, la huida de los inversores al metal podría desencadenar la aproximación a los 30 dólares, nivel que no visitaba desde el pasado mayo de 2021 cuya cotización supera ya los 25 dólares por onza, dejando atrás el nivel psicológico de los 23,80 dólares y que no podría romper en semanas anteriores. Por tanto, la huida de los inversores al metal podría desencadenar la aproximación a los 30 dólares, nivel que no visitaba desde el pasado mayo de 2021

Por otra parte, Morín señala que

el paladio es otro de los metales que se encuentra rebotando con fuerza, cotizando cerca de los 2.600 dólares y acercándose prácticamente a niveles de agosto de 2021, por lo que no descartamos un testeo de los 2800 dólares, máximos de julio el paladio es otro de los metales que se encuentra rebotando con fuerza, cotizando cerca de los 2.600 dólares y acercándose prácticamente a niveles de agosto de 2021, por lo que no descartamos un testeo de los 2800 dólares, máximos de julio