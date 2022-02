Desplome de las criptomonedas por la Guerra en Ucrania

afectará a muchas clases de activos, incluidas las criptomonedas. No sería apropiado especular sobre cómo puede evolucionar la situación a partir de ahora. Esperamos una rápida resolución de la situación y el retorno a la paz en la región afectará a muchas clases de activos, incluidas las criptomonedas. No sería apropiado especular sobre cómo puede evolucionar la situación a partir de ahora. Esperamos una rápida resolución de la situación y el retorno a la paz en la región

¿Perdió Bitcoin la consideración de refugio de valor?

Y es que en igualdad de condiciones el Bitcoin había demostrado cierta fiabilidad como un buen activo de inversión y un buen valor para combatir, entre otras cosas, la inflación, por ejemplo.

No obstante, en las condiciones actuales de gran incertidumbre por la Guerra en Ucrania, y considerando todavía a la principal criptomoneda como un valor de riesgo con una alta volatilidad es difícil imaginar en estas condiciones al Bitcoin actuar como verdadero refugio de valor a ojos del mercado internacional. Tal vez en el futuro, pero no en la actualidad.

Con este conflicto ha quedado demostrado que cuando las cosas se ponen mal de verdad el verdadero valor refugio es el oro y no el sector cripto

apunta Víctor Alvargonzález, socio fundador y director de estrategia de Nextep Finance. En este sentido, prosigue Alvargonzález, el sector cripto en general y el Bitcoin en particular,

tampoco ha demostrado ser efectivo como valor refugio ante cambios en la política monetaria de los bancos centrales

como las subidas de los tipos de interés

y solo quedaría por comprobar si puede actuar como tal ante una pérdida de confianza de los bancos centrales

Mientras tanto, Daniel Santos, CEO de Woonkly, indica que Bitcoin

no ha estado correlacionado, históricamente, con la bolsa y sólo hace dos años empezó a tener cierta correlación, que estamos viendo cuando le afectan eventos como los que llevan a caídas en las bolsas. Creemos que ahora mismo no han servido como valor refugio, porque ha habido caída, no estabilidad o venta

¿Hasta dónde puede caer el Bitcoin y el resto de las criptomonedas?

Para Diego Morín, Sales Operations Analyst de IG,

tendríamos que ver el acercamiento de las criptos a niveles claves, como por ejemplo los mínimos anuales en el Bitcoin -33.076 dólares-, una zona que si se pierde daría impulso bajista hasta el nivel crítico de los 30 000 dólares, un suelo creado entre mayo y julio del año pasado. La misma situación tendríamos para el Ethereum, con el avistamiento del soporte de los 2.160 dólares -mínimos anuales-, por tanto, si la oferta continuase con la fuerza actual ante este conflicto, podríamos tener un testeo al soporte de los 1.800 dólares, mínimos del año 2021

Por otro lado, Herminio Fernández, CEO de Eurocoinpay, ve al Bitcoin en los 25.000 dólares:

Es casi inevitable

o

Incluso más

continúa Hernández

si la guerra de Ucrania se intensifica y se mantiene en el tiempo, arrastrando al resto de criptomonedas. Además, el Bitcoin como moneda dominante no logra superar el dominio que tiene el oro en los principales mercados como activo de valor esto está lastrando su cotización

Mientras tanto, así cotizaban las principales 7 criptomonedas -de acuerdo con su capitalización de mercado- frente al escenario que se vive en Ucrania.