El petróleo a más de US$ 100, sube el oro y baja el bitcoin

En los mercados de materias primas, el crudo Brent, subió hasta 4,7%, a más de US$ 101 el barril por temor a que la guerra en Europa del Este pudiera interrumpir las cadenas de suministro. Fue la 1ra. vez que cruza el umbral de los US$ 100 desde 2014, cuando Rusia anexó a Crimea.

El crudo West Texas Intermediate, el marcador estadounidense, subió un 4,7% a US$ 96,44.

"Si esta situación sigue deteriorándose, no me sorprendería ver al Brent a US$ 120 el barril, y esto fuerza a una intervención coordinada [por parte de los proveedores globales]", dijo Robert Rennie, director global. de estrategia de mercado en Westpac.

En los mercados de divisas, la operación militar provocó una liquidación del rublo ruso, que se hundió un 4,5% , US$ 85,36 dólares, el nivel más bajo desde 2016, según datos de Bloomberg. El euro también cayó casi 1% frente al dólar a US$ 1,1212.

Los inversores que buscaban refugio de las caídas de los precios de las acciones se amontonaron en los mercados de bonos soberanos, lo que redujo los rendimientos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 0,12 punto porcentual, a 1,873%.

El oro también subió, ya que un repunte de los refugios hizo que el metal precioso subiera casi 2%, a más de US$ 1.942 la onza troy.

Los alborotos del mercado en Asia se produjeron después de que Putin dijera que había ordenado una operación militar en la región ucraniana de Donbas y exigió que el ejército de Kiev depusiera las armas.

Los criptomercados y los mercados bursátiles mundiales se desplomaron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara en una transmisión nacional que su ejército llevaría a cabo una "operación militar especial" en Ucrania.

Cuando el sol comenzaba a salir en Ucrania, el ejército ruso lanzó misiles en varias áreas del país, incluida la capital de Kiev y la ciudad de Kharkiv.

El precio de Bitcoin (BTC) ha caído 7,26% a US$ 35.000 hoy, según Cointelegraph Markets Pro.

Ethereum (ETH) cayó 9,48%.

Ripple (XRP) cayó 9,24% hoy. La capitalización total del criptomercado ha caído 8,25% hasta US$ 1,58 billón.

La volatilidad se está disparando y el S&P 500 (GSPC) y el Dow Jones Industrial Average (DJI) han bajado casi 2% en la hora al anuncio.

El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien vivió los primeros seis años de su vida en Kolomna en Rusia, tuiteó alrededor de las 4 am UTC en ruso que (según una traducción aproximada) él es:

“Muy molesto por la decisión de Putin de abandonar la posibilidad de una solución pacífica a la disputa con Ucrania e ir a la guerra en su lugar. Este es un crimen contra el pueblo ucraniano y ruso. Quiero desear seguridad a todos, aunque sé que no habrá seguridad. Gloria a Ucrania."