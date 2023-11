Pampa Energía pone más fichas en Vaca Muerta y así le va

Pampa Energía (símbolo PAMP en el Merval) presentó los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2023 (3Q23), que resume su desempeño entre julio y septiembre de este año. Durante este periodo, se observó una disminución del 7% en las ventas en términos interanuales (yoy), alcanzando los US$ 474 millones. De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones (PPI), la reducción de precios y la disminución en el volumen de ventas del segmento Petroquímicos fueron los principales responsables de esta caída, aunque los precios del crudo y el impacto de la devaluación en la energía base también influyeron. En cuanto al EBITDA ajustado, registró un aumento del 6% yoy, totalizando US$ 236 millones. En esta línea, el margen de EBITDA ajustado también experimentó un crecimiento proporcional, situándose en un 49,8% (comparado con el 44% del año anterior). En términos de ganancias, Pampa cerró el trimestre con un beneficio de US$ 152 millones, lo que representa una disminución del 15% en comparación con el 3Q22.