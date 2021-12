Ómicron: Caída generalizada en Wall Street

Pero en Estados Unidos sucede además algo bastante particular, no solamente los mercados tienen sus miradas puestas en la evolución de la curva de contagios, sino también en la vorágine política, y la situación particular que está atravesando por estos momentos Joe Biden. En el día de ayer, el senador demócrata Joe Manchin, anunció que no le brindará su apoyo al proyecto de ley sobre educación, salud y medio ambiente, el cual apuntaba a invertir una suma total por 2 billones de dólares en la economía. La argumentación por parte del senador demócrata estuvo basada en que tal plan de inversión incrementaría las presiones sobre la crisis inflacionaria que vive en estos momentos Estados Unidos, y, además, le preocupaba la manera en que se había hecho el calculo de inversión por parte del sector público, el cual podría alejarse del presupuestado y acabar por multiplicarse.