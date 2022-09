No actualizar impuestos a combustibles, ¿Chau Ahorro fiscal?

El 01/09/ 2022, se debía incrementar el ICL e IDC, pero el gobierno decidió, a través del Decreto N°561, postergar la actualización una vez más y estableció que las actualizaciones del 1er. y 2do. trimestre de 2021 se aplicarán a partir del 01/10. Recién las actualizaciones de los impuestos a los combustibles del 2do. semestre de 2021 y de los 3 trimestres de 2022 se implementarán el 01/01/2023.

https://twitter.com/U24noticias/status/1569094923873570816 Otra veze se postergó la actualización del impuesto a los Combutibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC): el esfuerzo del Estado por la segmentación tarifaria podría tener un impacto nulo en el ahorro fiscal. pic.twitter.com/N9gldH0cfZ — Urgente24.com (@U24noticias) September 11, 2022

De esta manera podemos confirmar que, de no mediar postergaciones, desde octubre habrá aumentos en el surtidor sin considerar aquellos aumentos que puedan definir las petroleras por la devaluación del tipo de cambio. Lo difícil ahora es determinar qué sucederá posteriormente dado que al ser año electoral todas las medidas estarán puestas en la marcha de la economía y frenar cualquier tipo de calentamiento de la inflación. Las postergaciones de precio suceden al mismo tiempo del aumento del precio del crudo, que registra una fuerte suba y la escalada de la inflación, que en 2021 fue de 50,9% y este año podría superar los tres dígitos según las últimas estimaciones.

Por no actualizar el impuesto a los combustibles líquidos -fundamentalmente por una decisión política durante todo 2021 y lo que va de 2022 (postergo 7 veces seguidas la actualización)- el Estado dejó de recaudar alrededor de US$ 1.770 millones, indicó un informe de la consultora Economía y Energía.

Según los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, el ahorro fiscal de la segmentación tarifaria será de $ 455.000 millones para todo 2023.

A un tipo de cambio oficial que se proyecta para el año que viene según el REM del BCRA, en torno a los $ 230, la quita de subsidios representaría unos US$ 1.978 millones para el próximo año.

Teniendo en cuenta los US$ 1.770 millones que el Estado no recaudó por los impuestos a los combustibles, la quita de subsidios de la segmentación tarifaria para la electricidad y gas sería sólo de US$ 200 millones más de lo que el Estado pudo percibir si se actualizaban el ICL y el IDC.

Todo el esfuerzo que le está llevando al gobierno la implementación de la segmentación tarifaria podría tener finalmente un impacto muy bajo en el ahorro fiscal del próximo año por las sucesivas postergaciones de la suba de los impuestos a los combustibles.

