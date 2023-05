Milagro en el BCRA: Supera los US$ 5.000 millones del dólar soja

En el último día de vigencia del dólar soja III, ocurrió un cuasi milagro, los exportadores aportaron la enorme cifra de US$ 1.052,44 millones. Número que le permitió al Banco Central (BCRA) cerrar positivo en US$ 451 millones, una de las compras diarias más altas de los últimos tiempos. Con esta última operación, la autoridad monetaria terminó mayo con compras por unos US$ 852 millones, mientras que: