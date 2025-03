Merval (-2%) y bonos sufren la incertidumbre del acuerdo con el FMI

image.png

Expectativa por el nuevo acuerdo con el FMI

Los operadores se mantuvieron en guardia a la espera de señales concretas del organismo multilateral. Voceros del Fondo confirmaron a Ámbito que el Directorio Ejecutivo ya se encuentra evaluando el nuevo entendimiento con el país, en el marco de sus procedimientos internos habituales. Las conversaciones estarían avanzadas, aunque todavía se negocian tanto los montos como el eventual esquema cambiario.

Según trascendidos, la propuesta incluiría desembolsos por unos US$ 8.000 millones para engrosar reservas del BCRA y otros US$ 12.000 millones para cancelar vencimientos con el propio FMI. Todo esto, claro está, por fuera del crédito vigente deUS$ 44.000 millones, y sujeto al cumplimiento de metas. Sin embargo, analistas advierten que el Fondo no está dispuesto a incrementar su exposición sin garantías claras.

Desde Eco Go señalaron que el giro en la narrativa oficial generó un quiebre en el clima financiero: "Los agentes decidieron desarmar posiciones en pesos, abandonando el carry trade, ante la incertidumbre respecto del tipo de cambio".

Tesoro sale a colocar deuda por $9,2 billones

En paralelo, el Gobierno confirmó una nueva licitación de títulos públicos, con el objetivo de cubrir vencimientos por $9,2 billones, de los cuales cerca del 33% están en manos de organismos oficiales. El menú incluirá, entre otros, instrumentos dollar linked, que podrían atraer demanda en medio del recrudecimiento de la volatilidad cambiaria.

"La inclusión de bonos atados al dólar cobra protagonismo ante la incertidumbre que generó el eventual nuevo acuerdo con el FMI y su posible impacto sobre el régimen de tipo de cambio", evaluaron fuentes del mercado.

