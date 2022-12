En tanto, cuando se le preguntó sobre los indicadores macroeconómicos del Indec referidos al tercer trimestre de 2022, el economista relata: "Comencemos por una obviedad. Como consecuencia del Covid-19, más precisamente, a raíz de la pandemia/cuarentena, el producto bruto interno (PBI) real de su país cayó 10% en 2020 y recuperó otro tanto en 2021. Es cierto que el rebote nunca es automático, pero es razonable pensar que tendrá más intensidad cuanto mayor haya sido la caída previa. En los mismos años, en los Estados Unidos el PBI cayó 3,4% y creció 6,2%, respectivamente."

image.png

En este sentido, sugiere calcular los datos referidos al tercer trimestre de 2022 con igual período de 2019; es decir, la comparación que muestra la evolución del nivel de actividad económica en los tres primeros años de la presidencia de Alberto Ángel Fernández.

En donde, del lado de la oferta, el PBI total creció 6,4% (9,3%, en los sectores que producen mercaderías y 4,2% en los que elaboran servicios); mientras que, del lado de la demanda, el consumo público cayó 1,7%, el consumo privado aumentó 5,5% y la inversión subió 26%.

¿Cómo se explica?

Sin ser un experto en economía argentina, el economista belga se animó a decir que: No existe una relación estrecha, y mucho menos inmediata, entre la calidad de una política económica y los resultados. Un gobierno que se emociona cada vez que menciona a la UBA y al Conicet genera aumentos en el consumo privado y en la inversión, y caída en el consumo público.

Seguido de esto, De Pablo le pregunta: ¿Está usted diciendo que la evolución económica se desvinculó de los mensajes y las disposiciones gubernamentales?

–No tanto, pero sí digo que los análisis y las explicaciones tienen que basarse en los hechos, no en las implicancias fácticas de los entusiasmos o los enojos. Afirmaciones como “la economía está parada”, “la gente no da más”, etcétera, pueden servir para impresionar a amigos y parientes, pero no para entender lo que está ocurriendo.

Finalizando, más allá del análisis del PBI, el consumo, etcétera, se destinaron unos minutos sobre la tasa de inflación, el nivel de pobreza, etc. El economista argumenta que:

Aumentaron. Pero no use el argumento para cuestionar la realidad del nivel de actividad económica; diga, en todo caso, que esa mejora convivió con mayores tasas de inflación y de pobreza. De hecho, es difícil encontrar un país donde todos los indicadores mejoran o empeoran.

image.png

