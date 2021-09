"Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", dijo Larreta. "El problema es que hoy en la Argentina nadie toma un empleado, no es solo por la doble indemnización, pero seguro no ayuda. Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste", profundizó el líder opositor.