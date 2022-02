La hora de las materias primas: Trigo, oro, aluminio

“A menos que se produzca un avance en las negociaciones de paz, los precios de las materias primas subirán considerablemente”, escribió Goldman Sachs Group Inc. en una nota enviada por correo electrónico a sus clientes.

Si bien los metales y las materias primas agrícolas no están en el punto de mira directo de los políticos occidentales, los precios están aumentando a medida que los inversores apuestan a que las medidas podrían entorpecer los pagos a los proveedores y hacer que los bancos reduzcan aún más la financiación para la compra de productos rusos.

Mientras tanto, los inversores de los mercados financieros miden la creciente amenaza al crecimiento económico mundial de la mayor crisis de seguridad en la historia de la posguerra en Europa. El oro se dirige a su mejor mes, superando a otros activos refugio, ya que el conflicto se combina con una inflación global muy elevada para impulsar la demanda.

Rusia y Ucrania juntas representan 25% de las exportaciones mundiales de trigo y 20% de las ventas de maíz. Rusia es un importante proveedor de una gran cantidad de productos básicos, incluidos aluminio, níquel, paladio, petróleo y gas.

Si la guerra se intensifica, el riesgo de turbulencias logísticas aumenta rápidamente en los mercados de productos básicos, y las aseguradoras se niegan a ofrecer cobertura para los barcos que navegan hacia el Mar Negro o exigen primas enormes para hacerlo.

Turquía fue el mayor comprador individual de aluminio ruso en 2020, por delante de China y Japón, según datos de Comtrade de la ONU.

En los mercados de granos, los puertos de Ucrania están cerrados y no hay movimiento del grano ruso. Algunos exportadores no pueden aceptar contratos en este momento porque no saben si podrán cumplirlos a medida que evolucione la situación, informó Bloomberg.

El aluminio subió un 5% en Londres para superar los US$ 3.500 la tonelada por primera vez en la historia. El paladio subió hasta un 7,8%.

Los futuros de trigo en Chicago subieron hasta un 8,7% a $9,34 3/4 por bushel, mientras que el maíz subió un 5% y la soja un 3,9%. El aceite de palma en Kuala Lumpur ganó un 6,4% en un momento, pero se mantuvo por debajo de un máximo histórico.

Las exportaciones de mineral de hierro de la región se verán afectadas por cualquier campaña militar prolongada en Ucrania, escribió el director general de Navigate Commodities, Atilla Widnell. El ingrediente siderúrgico ganó un 3,4% en Singapur.

“El oro solo tiene una trayectoria en la actualidad, y es ascendente”, dijo Gavin Wendt, analista senior de recursos de MineLife Pty. “Ya bien respaldado por la inflación y la incertidumbre de las tasas de interés, el contagio político con Rusia ha sobrealimentado al oro y parece dispuesto a mantener su impulso positivo”.

El oro al contado subió a US$ 1.930,85 la onza.

El trigo que llegó a Argelia tenía una baja calidad del cereal necesario para su elaboración de harina La guerra entre Rusia y Ucrania sólo potencia un movimiento que ya había comenzado antes, según Rockefeller International.

Vuelven las materias primas

Ruchir Sharma, presidente de Rockefeller International, escribió acerca de un cambio brutal en la dirección de las inversiones, visible desde antes del conflicto entre Rusia y Ucrania pero que ahora puede profundizarse:

"Históricamente, la tecnología y las materias primas siguen ciclos opuestos. Cuando uno prospera durante una década, el otro languidece. El gran giro anterior se produjo en 2001 y ahora probablemente estemos en medio de otro.

Los datos que se remontan a la década de 1920 muestran que las acciones de materias primas ascendieron a una posición dominante en el mercado en las décadas de 1950 y 1970, alcanzando un máximo de alrededor del 60 por ciento de la capitalización total del mercado de EE. UU. en 1980, cuando la tecnología rondaba el 20%. La participación de la tecnología y los sectores relacionados luego aumentó al 50% de la capitalización de mercado en 2000, cuando las materias primas se desplomaron a solo el 10%.

Después de colapsar en la caída de las puntocom, la participación tecnológica volvió a subir al 40%, pero ahora parece estar lista para otra sacudida de lo sobrevalorado y sobrevalorado. Las materias primas, incluida la energía y los materiales, están saliendo de un mínimo histórico de apenas el 5% de la capitalización del mercado de EE. UU. y parecen estar preparadas para otra fuerte racha.

Antes de que la pandemia impulsara el interés de los inversores en todo lo digital y virtual, las empresas aún invertían más en la antigua economía de estructuras físicas y equipos que en la nueva economía de software e investigación y desarrollo. Pero la brecha había comenzado a reducirse. Finalmente, en 2021, las inversiones en la Nueva Economía superaron por primera vez a las de la Vieja Economía y ahora representan alrededor del 52% de los gastos de capital totales.

Las manías tecnológicas tienden a perder fuerza cuando los inversores se dan cuenta de que han estado invirtiendo dinero en ideas cada vez más improbables y poco rentables. En EE. UU., la capitalización de mercado de las empresas no rentables es ahora de US$ 2,6 billones y el 85% de ese total corresponde a empresas tecnológicas.

Las señales de que el último aumento había ido demasiado lejos surgieron el año pasado cuando una visión del futuro de Internet como un "metaverso" tridimensional surgió del ámbito de la ciencia ficción y llegó a los titulares. A mediados de 2021, las corporaciones mencionaron la palabra "metaverso" 100 veces en llamadas de ganancias en un solo trimestre, en comparación con solo una vez el año anterior. En octubre, con la esperanza de subirse a la ola, Facebook cambió su nombre a Meta.

Incluso antes de la caída que acaparó los titulares en el precio de las acciones de Meta el mes pasado, muchas otras acciones tecnológicas estaban cayendo a medida que los inversores comenzaban a examinar sus perspectivas más de cerca. En el otro extremo del espectro, los precios de todo lo físico estaban aumentando, incluidas las casas, los automóviles, la carga y los materiales y la energía necesarios para construirlos y alimentarlos.

La idea que alguna vez estuvo de moda de que los "nativos digitales" más jóvenes vivirían para las experiencias en lugar de las cosas se está evaporando. En todo el mundo, los precios de la vivienda aumentaron el año pasado al ritmo más rápido desde 1980, impulsados por compradores más jóvenes. Resulta que los nativos digitales también necesitan refugio físico, y necesitan ruedas una vez que se mudan a los suburbios. Los millennials impulsaron una nueva demanda de automóviles.

Los réquiems por lo tangible fueron particularmente prematuros en el caso de las mercancías. Aunque la presión al alza sobre los precios se ha visto agravada por la escasez inducida por la pandemia y las fallas en la cadena de suministro, que probablemente sean temporales, el virus no es el único factor que limita los suministros.

La política verde ha vuelto anticuado, incluso desagradable, invertir en nuevos yacimientos petrolíferos, minas o fundiciones.

aluminio.jpg Aluminio, un protagonista de febrero 2022.

El año pasado, para coronar una década de inversión débil en la producción de materias primas, las empresas de energía, por primera vez desde 1988, gastaron menos en nuevos suministros de lo que cancelaron por depreciación.

Al mismo tiempo, la construcción de una economía más verde está aumentando la demanda de combustibles fósiles y metales como el cobre y el aluminio. Un coche eléctrico requiere más del triple de cobre que un coche de gasolina. Una planta de energía eólica requiere de tres a 10 veces más cobre que su precursor de combustible fósil, dependiendo de si está en tierra o en el mar.

Hubo un período breve y anómalo el año pasado en el que las acciones de materias primas y tecnología subieron juntas. Pero en noviembre pasado, las acciones tecnológicas rompieron mientras que las acciones de materias primas no.

El mundo está subinvertido en materias primas, sobreinvertido en tecnología, y el patrón de ciclos alternos de una década entre los dos se está reafirmando. En la década de 2010, un lema popular era que los datos son el nuevo petróleo. Ahora estamos empezando a escuchar acerca de cómo "el petróleo es la nueva información".