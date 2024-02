Inflación, salarios, ahorros y el tuit borrado de Javier Milei

Otra explicación a la actitud “festiva” del presidente podría estar alineada con su discurso sobre la dolarización. Un discurso que cambia en cuanto a los tiempos en los que podría llevarse a cabo, pero que se sigue manteniendo como propuesta principal.

¿Qué decía el artículo?

Los dólares paralelos continúan su descenso luego del feriado extendido. Todas las cotizaciones sufrieron una baja que acentúa la pérdida frente a una inflación sumamente elevada. En las "cuevas" explican este fenómeno de la siguiente manera: "Hoy no hay compradores. Son todos vendedores. Vende la clase alta para seguir manteniendo su nivel de vida y vende la clase media para llegar a fin de mes. Se ven muchas ventas de a puchos, para pagar cosas puntuales. Pero no hay pesos y la gente desinvierte y vendo lo que compró antes. Están vendiendo ahorro porque no les alcanza la plata", describió un cambista con mucha experiencia en la City.

La "miseria" de enfrentar una inflación que acumuló un 45% en diciembre y enero, junto con salarios estancados, lleva a que la clase media se vea obligada a vender dólares para subsistir: "Hay gente sorprendida, además porque terminaron comprando a casi $1.200 y ahora vendés a $1.000 y pico. Es una pérdida en dólares altísima que además se le suma la inflación en dólares. Porque toda la vida aumentó 50% en pesos en dos meses y el dólar bajó. Es una locura", señalaba el cambista.

Para muchos, en las cuevas, la escasez de pesos es evidente. Los ahorradores no solo no pueden hacer frente a los precios, sino que tampoco tienen suficiente dinero para comprar dólares. "De cada 10 personas que entran a la casa de cambio nueve y medio son para vender. Nadie compra", advirtió el financista.

Dólares hoy

image.png

Más contenido en Urgente24

Milei sale a contener el malhumor de la clase media

Confirman subas de hasta 150% en las tarifas de luz (con ajuste mensual)

Milei: "Estoy haciendo lo que dice el manual, después pasan cosas..."

La furia de Javier Milei con un gobernador: "Que vaya al psicólogo"