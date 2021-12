FED: Tres subas de tasas de interés para el año 2022

Uno de los factores que llevó a la FED a no incurrir en el cortísimo plazo a una suba en la tasa de interés es justamente que no consideran criterioso hacerlo en este momento, en que el mercado laboral aún no llega a su tasa máxima de empleo. Un incremento de costo de la tasa hubiera enfriado la economía, por lo cual, las autoridades decidieron apostar por un trade off entre empleo e inflación, priorizando lo primero a costas de lo segundo. Así lo dio a entender el propio presidente de la reserva federal, al decir "estaremos en una posición en la que podremos subir la tasa de interés, como y cuando creamos que sea apropiado", y agregó, "y lo haremos, tanto como lo creamos apropiado".

En en esta línea que las autoridades de la FED pronostican tres aumentos de la tasa de interés, no sólo para 2022, sino también para 2023 y 2024. Por lo pronto, la suba en la tasa de interés que se llevará a cabo a partir del mes de marzo de 2022, será en torno del 0,75%, y dividida probablemente en tres tramos. Luego, se espera también tres subas para el año 2023 según los pronósticos de los funcionarios de la Reserva Federal, y, finalmente, para el año 2024, se cerrará el ciclo de suba de tasas con tan sólo dos incrementos en ese año en particular.