El plan para SanCor, y el jaque a Mastellone y Arcor

La presentación del plan se realizó en una reunión en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, con el ministro Matías Kulfas; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y los empresarios Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond; José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, accionista de Celulosa Argentina y miembro de la Unión Industrial Argentina (UIA); y el especialista en el sector lácteo Jorge Estévez.

empresarios.jpg Los empresarios que, con José Urtubey a la cabeza, avanzan en un plan de rescate a SanCor.

Tras el encuentro, desde el sindicato lechero aseguraron que "el Gobierno se mostró dispuesto a otorgar y poner a disposición todas las herramientas de financiamiento que tenga a su alcance para lograr la reactivación sustentable".

La parte empresaria se comprometió a lograr un equilibrio operativo y a no realizar despidos sin causa. En tanto, el sindicato controlará el uso de los fondos y garantizará la paz social durante la recuperación de SanCor".

Así, remarcó Kulfas, el Gobierno se mostró dispuesto a otorgar y poner a disposición "todas las herramientas de financiamiento" que tenga a su alcance para lograr esa reactivación sustentable: "Vamos a apoyar ese plan de negocios ambicioso para recuperar el liderazgo que tuvo esta cooperativa", sentenció el Ministro de Producción.

Por su parte, el presidente del Banco Nación subrayó que "tenemos la decisión política de colaborar para llegar a buen término, vamos a encontrar un camino entre todos y comprometo el apoyo del banco para esto" explicó.

La propuesta fue consensuada por todos los sectores involucrados y hubo halagos por parte de los empresarios por el "prestigio y reputación" que tiene la cooperativa. "Todos pusimos el hombro para llegar a este acuerdo" subrayó José Urtubey. "Sabemos que falta inversión de capital de trabajo y por eso estamos aquí", señaló.

Desde SanCor señalaron: "Se reunieron las partes involucradas en esta instancia para formalizar una propuesta y las intenciones de cada uno, e intercambiar las primeras opiniones", y aclararon que todavía la propuesta no fue aprobada. "Ahora, se analizará su factibilidad y la conveniencia técnica", expresaron al respecto.

De considerarse oportunas, el Consejo de Administración de la láctea, con base en la ciudad santafesina de Sunchales, elevará el planteo a la Asamblea de Asociados, que deberá aprobarlo con una mayoría absoluta, dado que ellos "tienen la potestad de autorizar, rechazar o sugerir ajustes".

Los tiempos

Los tiempos

Sobre una posible fecha en la que se expedirán, indicaron que "no hay plazos mínimos ni máximos previstos": La cooperativa se tomará el tiempo que considere necesario para analizar la propuesta"

Aunque algunas fuentes consultadas por el diario 'La Nación' estimaron que el proceso, si finalmente llega a buen término, no debería demandar más de 60 días.

Sin embargo, según el medio santafesino 'El Litoral', ayer el empresario y dirigente industrial José Urtubey aseguró que "en dos o tres semanas" se definirá la viabilidad del fideicomiso que con asistencias de los estados Nacional y Provincial, participación sindical y de los productores, se harían cargo de la administración de SanCor.

Urtubey fue orador en el coloquio por los 15 años de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región, en el Auditorio Federal del Parque de la Constitución. Compartió panel con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, bajo moderación de Benito Correnti.

El grupo empresario interesado en tomar la administración de la firma láctea está compuesto por José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Richmond), el abogado Leandro Salvatierra y el especialista en el sector lácteo Jorge Estevez

Los empresarios

Hace ya más de seis meses que los cuatro empresarios comenzaron a delinear una estrategia para colaborar en la administración diaria y en la búsqueda de fondos frescos que permitan volver a hacer de SanCor una láctea sustentable en lo comercial y sostenible en lo financiero.

La iniciativa la tomó el principal accionista de Celulosa Argentina, quien luego convenció de sumarse a la propuesta al dueño del laboratorio Richmond y a uno de los principales ejecutivos de la láctea La Sibila. A ellos se sumó el estudio jurídico de Leandro Salvatierra.

Según publicó el sitio 'iProfesional', los cuatro forman parte de lo que José Urtubey llama una "burguesía nacional" interesada en aportar ideas para no dejar morir compañías icónicas como SanCor, con fuerte peso en una de las regiones más productivas del país como la que conforman Santa Fe y Córdoba.

De las charlas surgió la posibilidad de ofrecer un plan de salvataje consistente que, en una primera etapa, pueda lograr fondos frescos que permitan mantener el capital de trabajo necesario para darle continuidad a la producción de SanCor.

Lograron convencer de su plan a funcionarios del gobierno nacional y de Santa Fe, además de a los propios integrantes de la cooperativa y del gremio, en este caso todos unidos por el espanto de sospechar que SanCor se encaminaba a su irremediable desaparición.

"Logramos convencer a todos los actores involucrados sobre la necesidad de recomponer una empresa ícono para la producción láctea argentina y con fuerte raigambre entre los consumidores", sostuvo José Urtubey, en diálogo con 'iProfesional'.

Marcelo Figueiras, presidente del Laboratorios Richmond. Marcelo Figueiras es presidente del Laboratorios Richmond, laboratorio que en la Argentina produce la vacuna rusa contra el Covid-19.

Marcelo Figueiras afirma que su participación en este esquema financiero armado para reflotar SanCor tiene componentes sentimentales y también comerciales: "Me sumé porque por un lado, mis hijas se criaron con SanCor Bebe y por otro porque es posible agregar valor desde la ciencia, la farmacología a las marcas de la láctea hasta para poder exportar y salir del commoditie", aseguró el dueño de Richmond.

"Es gratificante poder reflotar una empresa nacional que pueda mantener sus fuentes de trabajo, que reactive su producción, que reavive sus marcas", destacó el dueño del laboratorio que en la Argentina produce la vacuna rusa contra el Covid-19.

Para Figueiras también es importante recomponer la salud de SanCor con el objetivo de generar sinergias con su core business. Es decir, con el negocio farmacéutico partir de recuperar nichos que la láctea fue perdiendo como el de leches maternizadas que fue perdiendo y que hoy se trata de un mercado que tiene como líderes a Bagó y Nestlé, por ejemplo.

No sería impensado considerar que a partir del know how de Laboratorios Richmond la láctea comenzara a producir nuevamente leches fortificadas para recién nacidos y otros productos relacionados al pharma.

De hecho, la tradicional SanCor Bebé pasó por varias manos hasta ser controlada por otro laboratorio competidor de Richmond como es Roemmers que concretó la compra de la marca a Reckitt Benckiser Group plc y a la propia SanCor. En realidad, se quedó con el 100% de las acciones de Mead Johnson Nutrition Argentina por US$30 millones para sumar también Sancor Bebé Premium y las licencias de las marcas Enfa Bebé, Nutramigen y Enfamil en la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Desmentido sobre Vila-Manzano

En octubre, había empezado a rumorearse la existencia de este proyecto, pero SanCor aseguraba que no había recibido ninguna presentación oficial, hasta que este lunes fue notificado formalmente.

A fines del mes pasado, la cúpula de SanCor salió al ruedo y tiró por la borda las versiones de que ya tenía acordado un cambio de timón con vistas a recuperar la capacidad comercial de la láctea.

A través de un comunicado, los integrantes del Consejo de Administración de la compañía salieron a negar la existencia de tratativas con grupos como Vila-Manzano, señalando que, al menos hasta el momento, la unión de cooperativas no ha recibido una sola "comunicación ni propuesta de administración, apoyo financiero y/o de reestructuración de la Cooperativa".