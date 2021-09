El BCRA en una encrucijada y todos miran al 14N

En el corto plazo, el BCRA deberá elegir entre mover más el dólar (conspirando con la efectividad del “ancla cambiaria”) o endurecer más el cepo. Según FMyA, se seguirá devaluando al ritmo actual y pondrán “más cepo”. La pregunta es dónde. ¿Importaciones; préstamos financieros y comerciales de empresas, o servicios y turismo? Si profundizar el cepo es el camino, se puede esperar menos drenaje de reservas y, probablemente, más brecha.

“Nuestra estimación es que entre septiembre y diciembre el BCRA dejará en el camino unos US$ 900 millones más”, señalan en Econviews. En criollo, dicen: “Llegaremos a fin de año con la lengua afuera en materia de reservas”. Con ese dato y el hecho de que el peso se está atrasando (“en agosto en particular nos encarecimos fuerte frente a Chile y Brasil, menos contra Estados Unidos”), dice Econviews que “luce francamente difícil pensar que no habrá una devaluación real en 2022”. Eso implica que el dólar vaya más rápido que la inflación y, si se considera que la inflación viene alta, el tipo de cambio nominal subiría bastante en 2022.

Alejandro Bianchi (CEO de Asesor de Inversiones) agregó al tema desde Ámbito Financiero:

La tasa de devaluación implícita anual del dólar Futuro Rofex está en el 38.34%, que si se mira bien es la más baja de la serie desde abril de este año. El tema ahí es que el Banco Central es contraparte y opera ese mercado con el fin de marcar expectativas. Hay que ver si realmente tiene la espalda como para mantenerlo mucho tiempo o es solo una puesta en escena que durará hasta las elecciones en noviembre y después vuelve a despegar

El Dólar Blue habla

El dólar blue se recalentó en la recta final hacia las PASO, y anotó ayer (7/09) su mayor suba diaria en casi un mes, para alcanzar su nivel más alto desde el 26 de julio. En medio de la cautela típica de un contexto preelectoral en Argentina, la demanda se sostuvo pero hubo escasos vendedores, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas de la Ciudad de Buenos Aires.

El informal aumentó $1,50 a $183,50, por lo cual la brecha con el oficial se estiró hasta el 87,3%, el nivel más alto desde el 17 de agosto. De esta manera, el dólar paralelo se mantuvo como el tipo de cambio más caro del mercado, a más de $12 de distancia del CCL regulado.

Así las cosas, la brecha se acerca al 88% y las reservas netas del BCRA al 7 de septiembre de 2021 llegan a US$6.379 millones. Desde el arribo de los DEG, el 23 de agosto de 2021, se calcula que perdió US$ 411 millones, perforando los US$46.000 millones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, tras el trago amargo de agosto en el que un sector del mercado decidió no prestarle más sus pesos para financiar el excesivo gasto electoral y pasarse a dólar, saldrá a ofrecer títulos para evitar la maquinita del BCRA. Sorprendió a muchos el regreso de bonos dólar linked. Este instrumento se usa cuando el mercado espera una fuerte devaluación -poselectoral en este caso- y genera una idea de compromiso oficialista de que no habrá grandes ruidos cambiarios en el corto y mediano plazo.

Los vencimientos a renovar en la primera parte del mes sumaban alrededor de $245.000 millones. Aunque casi dos tercios de ese monto correspondían a un bono en poder del Banco Nación que, según supo Ámbito de fuentes oficiales, ya fue refinanciado el 3 de septiembre de forma directa con la entidad financiera a cambio de una canasta de títulos de mercado.