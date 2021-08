El Banco Central vendió 41% de lo que compró en agosto

Antes de fin de mes

La tendencia negativa para las intervenciones del Banco Central se relacionan con la mayor necesidad de divisas del sector privado hacia cierre del mes, tal como se observó en julio, cuando el organismo se vio obligado a vender unos US$330 millones en cuatro ruedas.

La intervención vendedora, según el BCRA, “buscó cubrir las necesidades de los importadores”. “La demanda se fortalece a fin de mes, un proceso que ya se vio en julio cuando en las cuatro últimas jornadas se registraron ventas por más de US$330 millones”, hicieron notar, como si esa concentración fuera natural y no también influidos por los tiempos que enfrentan la validación de los pedidos de compra.

Justamente hoy el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, afirmó que en la medida que crezcan las exportaciones y aumente el ingreso de dólares al país, la entidad y el Gobierno estarían dispuestos a una flexibilización del cepo cambiario que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y que continúa aún hoy con algunos ajustes. Recuerda una mención del portal de noticias Infobae.

“En la medida que continúe el impulso exportador, seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para llegar en algún punto – lo más pronto posible- a no tener que necesitar de este tipo de controles”, afirmó Pesce en el marco del Council of the Americas.

“A nivel cambiario, sigue activa la estrategia de deslizar el dólar mayorista apenas al 1% mensual, aún cuando ello pueda incubar atraso en el tiempo, e incluso frente a una estacionalidad donde ya le resulta más desafiante lograr saldos positivos al BCRA”, describió el economista Gustavo Ber, del Estudio Ber.

“También los dólares financieros siguen ‘encapsulados’ en un acotado rango alrededor de $170, aún cuando los operadores reconocen que la emisión monetaria se viene acelerando -a raíz del mayor déficit fiscal- y las reservas netas resultan limitadas para extender post elecciones la estrategia de ‘domar’ dichas referencias a través de intervenciones”, añadió el economista.

Con la venta del día, el saldo de intervenciones oficiales sobre el mercado cae a US$210 millones en lo que va del mes cuando quedan tres ruedas para cerrarlo. Sin embargo el Banco Central conserva un saldo a favor por sus intervenciones en el mercado mayorista, por encima de los US$ 200 millones en agosto