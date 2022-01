Los supermercados chinos no pueden con los precios

Los Supermercados chinos no creen que se reduzca la inflación Yolanda Durán aclara que cierran los supermercados chinos en el AMBA pero no se van del país, que les gusta vivir acá.

La mayoría vuelve a reabrir como supermercados, otros venden comida al peso, se reconvierten para subsistir. "Hay muchas zonas del interior del país que no les interesa a los grandes supermercados y tratamos de desembarcar ahí. Estamos en Orán, el Formosa y Chaco. En las zonas más pobres, vemos que se consume. En AMBA nos va mal porque la gente no tiene plata, llega con las monedas justas".

Algunos municipios nos piden desde 1 millón de pesos hasta 1,5 millones para darnos una simple habilitación. Los intendentes del conurbano de la provincia son re ventajeros, se visten de la madre Teresa para ganar votos, pero se sacan la sotana y son unos diablitos Algunos municipios nos piden desde 1 millón de pesos hasta 1,5 millones para darnos una simple habilitación. Los intendentes del conurbano de la provincia son re ventajeros, se visten de la madre Teresa para ganar votos, pero se sacan la sotana y son unos diablitos

La comunidad oriental comenzó a desembarcar en los '90 y desde 2010, con las nuevas leyes, ya no vienen a instalarse. "Tuvimos una caída en las ventas del 20% en relación a la pre pandemia. No nos es fácil llegar a algunos municipios, nos piden desde 1 millón de pesos hasta 1,5 millones para darnos una simple habilitación. Los intendentes del conurbano de la provincia son re ventajeros, se visten de la madre Teresa para ganar votos, pero se sacan la sotana y son unos diablitos", dijo Yolanda Durán.

Si bien hasta ahora nunca se sumaron al programa Precios Cuidados, ahora se sumarán al programa Precios Consensuados que será voluntario. "Ahora nos sentamos con el Gobierno y estamos cerrando entrar al programa. Hasta ahora el Gobierno sólo se sentaba con las grandes cadenas, pese a que ellos se proveen direto de la industria".

Yolanda Durán insiste con aclarar: "No nos vamos del país, no hay ni vuelos y además en China la inflación ya tiene dos dígitos. Los chinos llegaron hace 30 años, muchos supermercados están a cargo de la tercera generación. Les gusta vivir acá, no quieren irse, prefieren reinventarse".

Precios cuidados

Desde la Secretaría de Comercio Interior buscan incluir a los supermercados chinos en el programa Precios Cuidados, en el que, salvo en el último congelamiento que rigió hasta el 7 del actual, siempre firmaron para participar pero luego no les fue posible reflejar eso en la realidad de sus góndolas.

Es que por el propio esquema de mercado terminan por quedar excluidos, puesto que nunca acceden a un precio diferencial que, después de vender al público al valor fijado por Precios Cuidados, les permita tener una rentabilidad adecuada Es que por el propio esquema de mercado terminan por quedar excluidos, puesto que nunca acceden a un precio diferencial que, después de vender al público al valor fijado por Precios Cuidados, les permita tener una rentabilidad adecuada

Además, siempre tienen en el medio un eslabón más que no tienen las grandes cadenas, que es el distribuidor. Pueden hacer alguna promoción puntual, en la que tienen precios convenientes, como en el caso de los vinos, pero no más.

La semana pasada, Miguel Ángel Calvete, titular del Instituto de estudios de consumo masivo (Indecom) y director de la Federación de supermercados y asociaciones chinas, confirmó que algunos locales se sumarán en la segunda etapa del programa. "En Capital va a haber entre 500 y 600 puntos, y en el Conurbano, unos 800. Después también habrá en Mar del Plata, Córdoba y Rosario; pero no la totalidad de los comercios", precisó.

En igual sentido, Yolanda Durán dijo que sus asociados recién se sumarán en la segunda etapa de Precios Cuidados (prevista, en principio, para abril). En declaraciones a Radio Continental, explicó: "Vamos a tener conversaciones en la Secretaría de Comercio Interior para ver la forma de estar, ya que lo que tenemos que lograr es que los fabricantes, nuestros proveedores, nos vendan esos productos que figuran en el programa a un precio por debajo del de Precios Cuidados, para que podamos tener luego una rentabilidad".

yolanda duran.jpg En declaraciones radiales Yolanda Durán, dijo que los supermercados chinos recién se sumarían en la segunda etapa de Precios Cuidados.

En realidad, según explicó Calvete, en el último programa de Precios Cuidados, impulsado también por el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, no pudieron sumarse porque las grandes industrias participantes no les hacían los precios diferenciales que les hubieran permitido ser competitivos.

"La idea es sumarse, pero estamos a la espera del portfolio de productos, que será seguramente de un poco menos de 1000 productos, porque no creo que se pueda llegar a los 1320 que hoy están en la lista", agregó el directivo.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Comercio Interior afirmaron que Felletti tiene la intención de armar algún tipo de dispositivo que permita otro margen para incluir a los supemercados chinos y cadenas más pequeñas. "En el mismo movimiento en el que se los incluya se va a controlar que eso se cumpla. Probablemente, la semana que viene van a comenzar las reuniones en ese sentido", comentaron.

En efecto, Feletti se reunirá con los autoservicios chinos y cadenas más chicas para empezar a diagramar un esquema en el que puedan estar incluidos. "No hay una fecha todavía sobre cuándo se incorporarán al programa, pero seguramente se iniciarán las conversaciones", ratificaron desde Comercio Interior.

Si bien en los últimos años la presencia de supermercados chinos ha ido disminuyendo, siguen siendo un jugador importante en el consumo de cercanía.