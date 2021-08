Dudan si lo de Juan Cabandié es ambientalismo o inoperancia

El ministro no hizo prácticamente nada para avanzar con este tema en su año y medio de gestión. Hasta el momento, solo realizó una de las audiencias públicas previstas a raíz del pedido de Equinor para avanzar con la exploración sísmica en tres de los seis bloques que se adjudicó.

La audiencia tuvo lugar a partir del 1 de julio en un ambiente hostil en el que participaron más de 500 oradores, en su mayoría miembros de organizaciones ambientalistas que se manifestaron en contra de autorizar la actividad.

Cabe recordar que Juan Cabandié llegó al cargo con el apoyo de una serie de entidades de defensa del medio ambiente que están en contra de cualquier tipo de actividad petrolera por el impacto ambiental. Pero también que el gobierno del que forma parte elabora un proyecto de ley de hidrocarburos con la intención de atraer inversiones petroleras.

Como fuere, a un mes de la audiencia de Equinor, todavía no hubo una resolución del gobierno. Fuentes del mercado aseguraron al mencionado sitio especializado que el tema no tiene prioridad y ven difícil que pueda haber novedades hasta después de las elecciones. De hecho, el gobierno no convocó a ninguna de las otras audiencias públicas que ya deberían haberse realizado, y la preocupación oficial no parece ser ambiental...