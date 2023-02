Dólar MEP: Cuántas veces en el año puedo comprarlo

Compra de dólar ahorro: no haber comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días

Programas sociales: no ser beneficiario de IFE, AUH, refuerzo de ingresos ni cualquier otro plan o ayuda social

Cotitulares de cuentas bancarias: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta bancaria

Refinanciamiento de cuotas y tarjetas de créditos: no pueden comprar dólar bolsa quienes no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

Deudores UVA: quienes se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 tampoco pueden comprar dólar MEP

Ingresos no declarados: como en todo el sistema bursátil, hay que contar con ingresos declarados para poder operar dólar financiero

Subsidios energéticos: tampoco podrán acceder quienes hayan solicitado el subsidio a la energía eléctrica y/o al gas natural

Por otra parte, están las personas que cobraron el ATP durante la pandemia. Si bien desde el gobierno afirmaron que, al no ser un beneficio activo, no habría un impedimento para comprar dólares, la realidad es que muchos agentes de bolsa siguen advirtiendo que, si fuiste beneficiario del ATP no podés comprar dólares, por lo que dicha situación es una incógnita.