Dólar expectante a la venta de futuros del BCRA y al cepo de la CNV

Se espera que la intervención del BCRA continúe aumentando en los próximos meses para evitar un salto brusco en el tipo de cambio oficial y controlar las expectativas devaluatorias. Es importante tener en cuenta que un mayor nivel de intervención implica mayores costos para el banco en caso de una devaluación.

En cuanto a las tasas en los plazos más largos de la curva, su disminución se debe a una moderación en las expectativas devaluatorias. Es posible que el mercado esté ajustando sus perspectivas sobre los eventos futuros, como las elecciones y el cambio de administración, lo que ha llevado a una recalibración de las expectativas devaluatorias.

Todo pareciera indicar que va a repetirse lo ocurrido en 2015 -solo que con menos fondos-, donde el entonces titular del BCRA, Alejandro Vanoli, avaló la venta de dólar futuro por un monto aproximado de US$ 15.000 millones.

https://twitter.com/JuanPaolicchi/status/1661076317318594576 El BCRA cerró abril con una posición vendida en futuros por USD 2.400 M, un crecimiento de USD 2.200 M vs. marzo del mismo año. Máximo de los últimos seis meses. Ayer se vio algo de intervención y es probable que esto siga creciendo, dificultando la herencia para la nueva gestión pic.twitter.com/lIFy9KOgTx — Juan Ignacio Paolicchi (@JuanPaolicchi) May 23, 2023

El cierre del dólar

El dólar blue terminó la semana negociándose en la City Porteña a un precio promedio de $495, mientras que el resto de los dólares resultaron:

Por su parte, el Riesgo País quedó en los 2.590 puntos básicos.

El nuevo cepo a los dólares financieros

Tal como informó Urgente24 en: Nuevo golpe de la CNV a los dólares financieros, la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha impuesto una nueva restricción -o cepo- hacia los dólares financieros. Mediante la RG 962, la entidad modifica sustancialmente la operatoria en dólares del mercado local. Al respecto, el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, explica que: "A partir de mañana cualquier cliente que genere dólar MEP o Cable (CCL) por ALs y GDs (bonos soberanos) por pantalla, no va a poder usar esos dólares y ningún otro por los 15 días posteriores."

El CEO también agregó que están ajustando su plataforma, Cocos Capital, para que mañana se pueda operar con normalidad incorporando estas nuevas restricciones.

El analista financiero, Salvador Vitelli, resume que:

"Además, no se puede vender otro activo en D -por 15 días- contra pesos -sería vender MEP, por el arbitraje-. En definitiva, si uno solo compra MEP vía globales/soberanos, no cambia demasiado. Puede seguir comprando sin límite y sin esperar 15 días -solo parking de antes-. Pero si los querés vender, tenés que venderlos vía AL30/GD30 -no podrías arbitrar si hay diferencia de TC con otro activo-."

