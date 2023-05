El peronismo, en una situación inédita y de incertidumbre

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1661885600524382208 Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione pic.twitter.com/uutmGh1foP — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 26, 2023

Hubo además como antesala un intento de dotar a de Pedro de musculatura política al ubicarlo en el medio de una foto con un nutrido grupo de intendentes del conurbano. También estaba Máximo Kirchner. El que no estaba era Axel Kicillof. Se habla de rencillas entre el gobernador y el hijo de la Vice. Máximo lo quiere como candidato presidencial. Kicillof devuelve a través de su mano derecha, Carlos Bianco, que eso ocurrirá sólo si lo pide la propia Cristina Kirchner. El mensaje implícito para Máximo es “no sos mi jefe”. ¿Pensará CFK en Kicillof como posible candidato presidencial? No es el primer nombre que viene a la mente cuando se habla de un “hijo de la generación diezmada”, pero tampoco escaparía, por cuestiones de edad, a esa calificación. Hacia el final de su alocución en la Plaza, la Vice dijo: “Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer”. Algunos leyeron ahí una ratificación de su voluntad de no competir. Otros vieron, en cambio, un mensaje para Kicillof, quien no quiere ser candidato presidencial y ha sido de los más insistente para que la Vice lo sea.

wado-carteles.jpg Wado, pegado a Cristina para achicar su desconocimiento.

En último término aparece Massa, a quien los resultados de su gestión le achicaron el margen objetivo para ser candidato. Massa vino a bajar la inflación, pero resulta que esta es mayor que cuando comenzó su mandato en el ministerio de Economía. Las estimaciones privadas calculan que el resultado de mayo arrojará otra suba y estará en el orden del 9%. No descartan que pueda alcanzar los 2 dígitos. El informe del INdEC se publicará en la semana previa al cierre de listas. Pero Massa todavía se tiene fe. Su presencia en el acto de la Plaza de Mayo, que inicialmente no estaba confirmado, sugiere, por un lado, que su candidatura presidencial no está descartada y, por el otro, que necesita más que nunca de CFK para que se haga realidad. Aparecen gestos. Massa invitó a Máximo Kirchner para que sea parte de la comitiva de su viaje a China, que comienza este domingo. Una cita de alto nivel diplomático que será una novedad para el líder de La Cámpora, más habituado a las charlas de quincho con dirigentes de la 1ra y 3ra sección electoral, y rodeado de una insólita jactancia de no tener “ni un sello en el pasaporte”. En el terreno de la especulación, en tanto, queda otro elemento. Un día antes del discurso en Plaza de Mayo el fiscal federal Guillermo Marijuan emitió un dictamen en el que le solicita al juez Sebastián Casanello sobreseer a Cristina Kirchner en la causa conocida como ‘Ruta del dinero K’. Es un desprendimiento del caso por el cual el empresario y amigo de los Kirchner Lázaro Báez fue condenado a 1o años de prisión por maniobras de lavado de dinero. Elisa Carrió abrió sospechas por la cercanía del fiscal con Massa. “Son amigos íntimos”, dijo. Marijuan relativizó el vínculo al afirmar que “hace meses” que no lo ve al ministro.

Cristina Kirchner no hizo definiciones electorales en la Plaza de Mayo, pero el escenario se va configurando de forma tal que parece cerrarse nuevamente alrededor del dedo providencial de la Vice. De allí la presencia de Massa en el palco. Si CFK optara por él, el ministro también lograría otro objetivo: ser candidato único sin competencia en la PASO. Desde su entorno salieron fuerte contra la posibilidad de una primaria. Especialmente contra Daniel Scioli, que no cesa en reclamar su derecho a competir. Habrá que ver cómo le cayó a CFK la picardía del exgobernador y exvicepresidente de conmemorar con un video los 20 años de “la Presidencia Kirchner-Scioli”.

https://twitter.com/danielscioli/status/1661681653205352449 Este no es un aniversario más. Hace 20 con Néstor Kirchner juramos lealtad y compromiso a la Patria.



Un 25 de mayo Néstor inició un camino que le devolvió al pueblo argentino el optimismo y la esperanza en una Argentina más justa y desarrollada.



Hoy renuevo ese compromiso:… pic.twitter.com/1dNRlniTIB — Daniel Scioli (@danielscioli) May 25, 2023

