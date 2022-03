Dólar blue hoy: Así cierra este viernes 25 de marzo

BCRA terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 20 millones para atender la demanda de divisas BCRA terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 20 millones para atender la demanda de divisas

En esta semana el BCRA vendió poco más de US$ 91 millones, reduciendo el acumulado positivo del mes a unos US$ 417 millones, aproximadamente

Riesgo País

Mientras tanto, el Riesgo País se baja apenas 8 puntos con respecto al cierre del miércoles. En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.803 puntos básicos.

Dólar

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP (o bolsa) se encuentra en un precio de $200,02 mientras que, el MEP GD30 logra un precio de $199,51.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $199,88. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran a $199,88 y $199,80, respectivamente.

Mientras, el dólar "solidario" sube y cierra a $190,58.