Dólar agro a $365 y falsa alarma por exportaciones

image.png

La falsa alarma

Tal como se informó en: Ahora el Gobierno desmiente suspensión de exportaciones de carne, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, desmintió este martes que el Gobierno Nacional haya suspendido las exportaciones de carne mientras negocia un nuevo acuerdo de precios con el sector frigorífico como había trascendido más temprano.

La información oficial indicaba que la medidas se adoptaba por 15 a la espera de un acuerdo con el consorcio frigorífico. "Sin acuerdo, no habrá permisos de exportación", fue el mensaje adjudicado al Palacio de Hacienda que conduce Sergio Massa.

Sin embargo, un rato más tarde el secretario Bahillo informó a través de su cuenta de Twitter: "Desde @Economia_Ar estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes".

image.png

Las negociaciones están a cargo del titular de Aduana, Guillermo Michel, quien fue designado en las últimas horas al frente de una flamante unidad encargada de los acuerdos de precios. Se le adjudica a voceros del funcionario la provisión de la información sobre la suspensión de las exportaciones.

Desde el sector frigorífico advirtieron que si se aplica una suspensión de exportaciones habrá también suspensión de personal en las plantas.

"El sector industrial confirmó que si hay suspensión de exportaciones va a haber suspensión de personal por 15 días. Esto no solo va a generar el mal humor de la sociedad que hay hoy sino desocupación. Que no exporten no significa que los precios de mercado interno vayan a modificarse", expresó Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) en diálogo con Ámbito.com.

Más contenido en Urgente24

Licuación del BCRA: Dólar blue a $720 pone al peso en nueva zona de colapso

El Gobierno suspendió la exportación de carne y lácteos

Aborto legal: Milei quiere "plebiscito", para Bullrich es "un error"

Javier Milei confirmó llamado del FMI e insiste con "ajuste profundo"