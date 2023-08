Este mismo martes se conoce el IPC de julio, que viene con una aceleración en relación al mes previo.

Desde el sector frigorífico advirtieron que si se aplica una suspensión de exportaciones habrá también suspensión de personal en las plantas.

"El sector industrial confirmó que si hay suspensión de exportaciones va a haber suspensión de personal por 15 días. Esto no solo va a generar el mal humor de la sociedad que hay hoy sino desocupación. Que no exporten no significa que los precios de mercado interno vayan a modificarse", expresó Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) en diálogo con Ámbito.com.

