Blanqueo y el boom de las ONs como activo de refugio

Un ejemplo de lo que podría ocurrir fue la salida del cepo a fines de 2015, que impulsó las emisiones en dólares: en 2016, los montos casi se duplicaron, de US$2.654 millones a US$5.026 millones. Este comportamiento optimista continuó en 2017, sumando dos años de crecimiento en las emisiones.

image.png

Este 2024 ya supera a 2017 en términos de emisiones en dólares. No obstante, repetir esa tendencia con el fin del cepo no es tan claro. El blanqueo ha sido clave, y muchas empresas tienen ya calendarios de vencimientos relativamente despejados, por lo que el nivel de "new money" que busquen será determinante.

El futuro de la tasa

En cuanto a tasas, una salida del cepo podría llevar los costos de financiamiento a alinearse con los valores de las plazas extranjeras. Durante 2015, las tasas promediaron un 5%, pero en 2016, ya sin cepo, aumentaron a 8%.

