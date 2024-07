Atilra afirma que SanCor denunció penalmente a los trabajadores que protestan

Por otra parte, Atilra señala que "realizaron una oferta de pago de la deuda salarial que fue aceptada en asamblea de trabajadoras y trabajadores y luego no pagaron, no cumplieron", y agrega que "El infractor que incumple la ley denuncia penalmente a quien reclama que la cumpla. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es".