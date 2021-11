Argentina fue, es y será bimonetaria

La primera persona que me habló de Samuel Muzykanski fue Horacio Pericoli, quien en el Banco Río me había presentado a Daniel Marx, antes de irse de jefe de Gabinete de Domingo Cavallo a una fugaz presidencia del Banco Central. Una visión complementaria de 'Lito' me le ofreció Saúl Bouer cuando aún no era intendente de la Ciudad que no era autónoma. Casi todos los que he citado ya no están pero es oportuno recordarlos para dejar en claro que el mundo no empezó ni con La Cámpora ni con el PRO ni Libertad Avanza. Pero sí es cierto que los problemas argentinos vienen de arrastre porque esas generaciones no tomaron las decisiones correctas en los momentos adecuados. Por ejemplo, la Argentina bimonetaria: el dólar y el peso van juntos.