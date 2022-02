AFIP intimó a más de 32 mil contribuyentes

La herramienta, que es utilizada por la AFIP desde 2020, ha generado ingresos por encima de los $4.500 millones en casi dos años.

"Los datos de la AFIP muestran un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal", indicaron desde el organismo. No obstante, se identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal.

Las misivas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. El plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021.

Algunos de los motivos de las notificaciones fueron:

Falta de presentación del Impuesto Cedular

Liquidaciones de granos no declaradas.

Subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales.

Utilización de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal por compras a proveedores que tienen irregularidades e incumplimientos).

Rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en el Impuesto a las Ganancias.

Acreditaciones del exterior no declaradas.

Falta de declaración de contratos de arrendamiento.

Qué hago si recibí la intimación de AFIP

Las notificaciones fueron enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico de los incumplidores.

Este primer aviso representa el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial. En caso de que persistan los incumplimientos, la AFIP podrá profundizar el análisis de las inconsistencias identificadas.

Cuando el contribuyente rectifica su declaración e ingresa el monto adeudado, el procedimiento que inició el organismo se cierra.

En cambio, quienes deciden solicitar una prórroga o realizar un descargo, pueden hacerlo de manera digital en el sitio oficial.