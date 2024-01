Acuerdo con el FMI: Opinan empresarios y economistas

Claudio Loser Claudio Loser, ex director del FMI

En ese orden Claudio Loser, uno de los primeros consultados en horas previas a las firmas señaló replica el medio Ámbito Web sostuvo que "hay un plan económico del Gobierno y el FMI dice que este es un programa que puede ayudar, lo cual es una muy buena señal. Con el adelantamiento de desembolsos, el organismo le está dando más dinero de lo que corresponde a esta época equivalentes a unos US$ 1.000 millones o US$ 1.500 millones más que tendrían que haber llegado en abril. La Argentina por primera vez en mucho tiempo le dice al FMI qué quiere hacer, y entonces no hay una imposición percibida. En mi experiencia, es un elemento crucial para un posible éxito de programa" .