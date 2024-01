Gabriela Cerruti, FMI y el comunicado de Eduardo Serenellini

En mayo de 2023, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica-, explicó los "hallazgos principales del informe" al titular de la Auditoría, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Angel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro M. Nieva.

Probablemente lo que quiso decir -pero expresó mal Presidencia de la Nación ahora- es que el acuerdo con el FMI, que reflotó Caputo, comenzó con Alberto Fernández, y ésta fue la 7ma. revisión.

Esto lo dijo a medias el propio Caputo: “Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos 2 trimestres”.

Lo que él no dijo fue que un acuerdo nuevo requeriría llevarlo al Congreso de la Nación para su aprobación, y sería una odisea que no quiere Javier Milei.

El dinero

Ya que estamos con Caputo, Salvador Distéfano realizó un hilo muy interesante en el que menciona al ministro. Sería como una 2da. parte del punto 7 de su texto:

Siempre se especuló que el actual ministro venía con U$S 15.000 millones bajo el brazo, hasta ahora le dinero no apareció, animo. Siempre se especuló que el actual ministro venía con U$S 15.000 millones bajo el brazo, hasta ahora le dinero no apareció, animo.

Esta realidad es un talón de Aquiles de Javier Milei, de su plan económico y de Caputo.

Cuidado con eso.

1El acuerdo con el FMI es un gran paso adelante, llegan fondos para pagar vencimientos, las reservas se incrementarían en aproximadamente U$S 2.000 millones, y en abril estos fondos se irían afrontando el pago de deuda de dicho mes. — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) January 11, 2024

