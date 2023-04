Vignolo chicaneó a Yael Falcón Pérez y lo amargó al aire

Tras su actuación en el clásico disputado en el estadio Libertadores de América, Falcón Pérez le apuntó al “Pollo” Vignolo que “todos hemos errado, somos seres humanos. He visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja, he visto periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser técnico de la selección o han criticado a Messi”.