Sebastián Battaglia liquidó a Riquelme: "Nunca pensé en..."

image.png Las valederas declaraciones de Sebastián Battaglia le costaron el puesto en Boca.

"No fue una situación cómoda"

En una extensa charla con Platea Baja, en Radio del Plata, el hombre de 41 años recordó, entre otras cosas, el episodio del micro de Boca. Aquella vez, Juan Román Riquelme mandó a bajar a todos los futbolistas del colectivo y los metió en el vestuario, luego de una derrota 0-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera.

En esa ocasión, Riquelme dejó en claro, una vez más, que él es amo y señor del cuadro auriazul. No era su lugar y aún así subió al transporte boquense para que los jugadores se dirigieran al vestuario y así "felicitarlos" -así lo contó el vicepresidente- luego de una derrota. Por lo menos, extraño.

¿En dónde se vio que un dirigente haga lo que hizo el 10?

Así lo contó Sebastián Battaglia: "No fue una situación cómoda, pero creo que todos vamos aprendiendo de eso. Me tocó a mí, nunca lo viví como jugador. Si uno se pone en el lugar del otro tiene que imaginar si como jugadores nos pasaba algo igual, cuál hubiera sido la reacción nuestra".

Su actitud fue reprobada, puertas adentro, por otro ídolo de la institución y opositor a Román, hablamos de Carlos Tévez. "Si yo estaba, no bajaba, eso estaba claro". Y puntualizó: "Si ya estábamos en el micro, le decíamos que venga y nos felicite arriba del micro, que era lo más correcto".

image.png Juan Román Riquelme y el 'micro-gate'.

Battaglia continuó y reveló que no hubo una charla con Juan Román Riquelme, luego del despido hacia el técnico.

"No hubo diálogo con Riquelme. Podría haber hablado nuevamente, como dos personas civilizadas o mayores, pero no volví a hablar. Boca está por encima de cualquier nombre y es lo que va a quedar. Hay que mirar para adelante y desearle lo mejor. Por supuesto que tomaría un café con él", señaló.

En esa línea, el León negó las versiones que indicaban que el Consejo de Fútbol le armaba el equipo.

No, siempre hay charlas y sugerencias y cosas que puede llegar a haber dentro de un club, pero no era así. Son gente de la que fui compañero y estuvimos dentro de la cancha compartiendo, se puede coincidir en algunas cosas y otras no. A veces plantear cosas y debatir siempre es bueno. No todos tenemos que tener el mismo pensamiento No, siempre hay charlas y sugerencias y cosas que puede llegar a haber dentro de un club, pero no era así. Son gente de la que fui compañero y estuvimos dentro de la cancha compartiendo, se puede coincidir en algunas cosas y otras no. A veces plantear cosas y debatir siempre es bueno. No todos tenemos que tener el mismo pensamiento

También recalcó la forma de la que se fue de Boca Junors. "Obviamente que molesta, quizá podría haber sido de otra manera como cuando me contrataron para ese puesto. Pero uno tiene que mirar nuevos proyectos. Disfrutamos mucho estar al frente del equipo", declaró.

Y agregó: "Sin dudas estaba con fuerzas y convencido de seguir. Nunca pensé en dar un paso al costado. Más allá de la eliminación Boca ya estaba clasificado a la próxima Copa, la Copa Argentina nos daba la chance de pasar a otra final y seguir compitiendo".

image.png Sebastián Battaglia, actualmente sin club.

Hugo Ibarra

El ex mediocampista y máximo ganador de la historia xeneize, mostró su apoyo para con el Negro Ibarra, actual entrenador de Boca.

"No me sorprendió porque imaginé que iba a ser eso lo que podía venir después de nosotros. Se pudo acomodar el equipo, más allá del golpe de la Copa tras el cual hay que seguir porque es Boca, por suerte pudo pelear hasta el final y ganarlo", manifestó.

Ante la consulta de si el ex lateral derecho debe sefuir en el cargo, Battaglia respondió: "Acaba de salir campeón, es alguien que su trabajo lo hizo con un final que termina coronándose e imagino que le derán la confianza para el año que viene".

image.png Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, en su etapa de compañeros en Boca.

El futuro de Sebastián Battaglia como DT

En cuanto a su porvenir, el DT se mostró con ganas de volver a dirigir a un club. "Tranquilo, esperando las posibilidades que puedan aparecer con proyectos futuros. Hemos tenido algunas charlas ya con equipos, viendo la mejor opción y seguir en esto del fútbol que es lo más lindo. No fueron de Argentina, sino de afuera, pero uno no le cierra las puertas a nada", narró.

