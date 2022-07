Ricardo Centurión modo Macri: En San Lorenzo "pasaron cosas"

“Son personales. Elegí no jugar y tomar un poco de distancia en el fútbol. La obligación mía era volver a Vélez y el club me tenía que permitir entrenar, por eso hoy volví”, reveló en diálogo exclusivo con TyC Sports.

“Algunas cosas estuvieron un poco mal por parte de San Lorenzo. Obviamente de mi parte me hago cargo también, las cosas fueron más mías que de San Lorenzo, que son personales. No las voy a contar”, agregó.

RICARDOCENTURIONVUELTAENTRENAMIENTOSVELEZFOTO4.jpg Ricardo Centurión rompió el silencio, volvió a Vélez a entrenar y evitó hablar de su polémica salida de San Lorenzo.

A su vez, reveló que había decidido tomarse tomar distancia de la actividad futbolística. “He decidido tomarme un tiempo, de alejarme del fútbol, pero hoy me di cuenta que necesito volver a entrenar y a sentirme bien”, afirmó.

Luego aseguró que regresó al Fortín porque debe respetar el vínculo. “Tengo contrato con Vélez y tengo que entrenar, para que no vayamos a otra dimensión, no quiero hacerle nada a Vélez, nunca fue mi intención ni lo voy a hacer. Que me pongan un profe y pueda entrenarme”, aseveró.

“La idea es ponerme bien, hace un montón que no hago casi nada. Es momento de ponerme bien físicamente y ver qué club se fija en mi. Ojalá sea pronto, yo me siento bien. En lo personal de nuevo estoy de pie. Vamos a esperar qué trae mi representante”, aseguró el atacante, quien tuvo sondeos de Peñarol de Uruguay y también estuvo a un paso de Defensa y Justicia (Sebastián Beccacece le bajó el pulgar a último momento).

Por lo tanto, contó que “estaba apartado” y no quería “escuchar a nadie”. Además, dejó en claro que “extrañaba” entrenarse. “El fútbol es mi vida, el fútbol es todo, como para cualquier jugador. Tardé en darme cuenta pero sabía que esto es mi felicidad. Hoy estoy acá”, sentenció.

Por último, Centurión aseguró que desea tener una conversación con Alexander Medina, entrenador de Vélez. “Volví hoy. Ya se dará la conversación con el Cacique si me lo cruzo y él accede a hablar. Una charla no se le niega a nadie. Veremos”, subrayó.

Centurión, de 29 años, llegó a San Lorenzo a principios de año en condición de préstamo desde Vélez, institución a la que deberá regresar si se decide romper el contrato por sus actos de indisciplina.

El atacante lleva 12 partidos en el Ciclón, con dos goles y un nivel irregular acorde a la campaña del equipo. Ante Patronato jugó los segundos 45 minutos luego de perderse el partido de entresemana ante Unión en Santa Fe, cuando San Lorenzo cosechó apenas su segundo triunfo de la Copa de la Liga. En el previo, ante Talleres en Córdoba, Centurión fue figura excepcional de los entonces dirigidos por Pedro Troglio.

Ricardo Centurión abandonó el miércoles 12/01 la pretemporada de Vélez por tener fuertes diferencias con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino, que no lo tuvo en cuenta aunque y pasó a San Lorenzo.

Centurión tiene contrato con Vélez hasta el final del año próximo y el club de Liniers mantiene una deuda con él de aproximadamente 1.500.000 dólares por su pase con Racing.

A finales de 2021, Pellegrino había contado en conferencia de prensa que Centurión no era parte del plan: “Hablé con Ricky sobre la posibilidad de encontrar un equipo que le asegure jugar”, había asegurado el entrenador, que había señalado que mantenía una muy buena relación con el exfutbolista de Racing.

“A él se le hizo muy difícil el semestre porque ha tenido pocas posibilidades. Yo le expliqué que en la mayoría de los casos yo veía compañeros que estaban muy bien y que el equipo estaba bien. Lo he hablado con él, de la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre, no puede seguir estando afuera”, indicó el Flaco.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

“La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, había concluido Carrozza en su Twitter.

No sería la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de estar presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol. Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

Ricky Centurión llegó al club de Liniers a comienzos de 2020 por un pedido especial de Gabriel Heinze, quien era el técnico del club. Hasta su salida del “Fortín” llevaba disputados 62 partidos en Vélez, en los que marcó ocho goles y dio ocho asistencias.

En el último tiempo, el ex Boca perdió mucho terreno en la consideración de Mauricio Pellegrino y apenas jugó un partido como titular en la Liga Profesional 2021, en la fecha 3 en el empate contra Defensa y Justicia sin goles.

