Qatar 2022: se podrán hacer hasta 6 cambios por partido

En mayo de 2020, la FIFA le pidió a la IFAB que los clubes y selecciones pudieran realizar hasta cinco sustituciones con el argumento de la pandemia y la nula actividad que habían realizado los jugadores en ese período. La norma se aprobó y la intención era que fuese transitoria. Los equipos pueden utilizar hasta tres ventanas para hacer esa cantidad de sustituciones (sin contar el entretiempo, por lo que se posibilita que sean hasta cuatro momentos distintos para hacer cambios). Luego se introdujo la “sustitución por conmoción”, que es simplemente realizar una modificación si un futbolista sufrió un golpe en la cabeza y el cuerpo médico considera que deber salir, pero con un detalle: no contará como una de las cinco posibles, sino que será adicional. El equipo rival no suma automáticamente un cambio más, a no ser que un jugador suyo también sufra una conmoción.