Polémica en US Open: Un padre besa y 'nalguea' a su hija

Otros, en su afán por defender la escena entre Sara Bejlek y su papá, manifestaron: "Es una celebración de un excelente resultado entre hija y padre. No veo nada de malo en eso. Y a ella obviamente no le importa en absoluto".

Luego del controversial episodio; Sara Bejlek cayó en el cuadro principal del US Open ante Ludmilla Samsonova (29/8), en la primera ronda y por un contundente 1-6 y 3-6.

"Fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por el US Open. Ya estoy deseando que lleguen los próximos torneos. He tenido buenos resultados, pero esta oponente realmente creía en sí misma. Está cabalgando sobre una gran ola y no pude hacer mucho con ella", expresó Sara Bejlek post derrota y eliminación ante Samsonova, en declaraciones realizadas para el portal checo iSport.

Sobre el festejo con su padre, Bejlek aseguró: "Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder".

Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder, agregó Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder, agregó

image.png Sara Bejlek fue nalgueada por su padre, luego de su victoria en la ronda clasifcatoria del US Open.

Más contenidos en Urgente24

Rating: Telefe lastimó y El Nueve levantaría histórico ciclo

Sigue el éxodo en A24: periodista se muda a C5N

Patricia Bullrich pisó el palito y CFK la dejó en ridículo

Carlos Pagni dejó pintado a Verbitsky con su propio archivo

Juan Grabois abandona el barco y se va del Frente de Todos