La FIFA llega al mundo del streaming: ¿De qué se trata?

Tambén, en la exposición de FIFA Plus, se notó que habrá un documental sobre Diego Armando Maradona, llamado "After Diego". Para los memoriosos, habrá disponible una amplia variedad de partidos viejos: ya que la FIFA pondrá todos los partidos (que tengan registro fílmico) jugados entre el Mundial de Brasil 1950 y el de Rusia 2018 en modalidad on demand.