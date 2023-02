Kylian Mbappé no va contra Bayern: PSG sin 7-3, todo a Messi

La ausencia del francés de 24 años es muy grave para el PSG: Mbappé se encuentra en lo más alto de la tabla de goleadores de la competición europea, empatado con Mohamed Salah (Liverpool, 7 goles).

Inicialmente, el entrenador Christophe Galtier parecía tranquilo: “Es una contusión o un hematoma, no lo sabemos todavía. No hay demasiada preocupación... un golpe detrás de la rodilla y en el músculo”.

Sin embargo, en imágenes de Canal+ tomadas tras el encuentro, Mbappé dice en voz alta en el pasillo del vestuario: "Me duele mucho."

También dado de baja por lesión en Montpellier, el defensa español Sergio Ramos, se realiza "reconocimientos complementarios", informó el PSG.

El club parisino, aún en busca de su primera corona en la Champions League, objetivo final de sus dueños qataríes, tampoco podrá contará, en defensa, con Presnel Kimpembe ni Nordi Mukiele.

En cuanto a Neymar Jr., fue preservado para recuperarse de "cansancio muscular".

https://twitter.com/porquetendencia/status/1620880380126711809 "Mbappe":

Porque falló dos penales en el partido de PSG ante Montpellier y luego salió lesionado pic.twitter.com/wM4vgjjRxI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 1, 2023

La oportunidad

Antes de todo esto, el PSG está contra la pared y en un callejón sin salida, según el analista deportivo de Le Monde, Jérôme Latta.

Su muro: la Champions League. Su impasse: la improbable estrategia de alinear un equipo equilibrado cuando juegan sus superestrellas. Su muro: la Champions League. Su impasse: la improbable estrategia de alinear un equipo equilibrado cuando juegan sus superestrellas.

El técnico Galtier habló, luego de la más reciente derrota, de "crisis de suficiencia", y Latta escribió de Galtier: "él identifica el problema, pero se equivoca en el mando, que son menos sus jugadores que sus dirigentes."

En definitiva, los dirigentes quieren 'facturar' y el marketing dice que deben jugar los 3 delanteros a la vez: Mbappé, Messi y Neymar Jr.

Entonces, prevalece una política de casting -"que es muy eficaz para el crecimiento de los ingresos de marketing, pero que ha sido repetidamente derrotada en el campo de juego"- y no de un planteo táctico imprescindible.

El resultado:

incoherencia colectiva,

falta de compromiso y

de recursos mentales,

juego sin ideas,

reclutas en apuros, etc.

El capitán del Reims, Yunis Abdelhamid, explicó buena parte del desequilibrio del PSG, al que derrotó:

En las salidas de balón fue fácil, los 3 de adelante no defienden. Sabíamos que desde el momento en que pasamos el primer telón (…) ellos ya no participan en tareas defensivas. Trabajamos en eso. En las salidas de balón fue fácil, los 3 de adelante no defienden. Sabíamos que desde el momento en que pasamos el primer telón (…) ellos ya no participan en tareas defensivas. Trabajamos en eso.

El 7-3 es perverso para el PSG. Imposible ganar la Champions League con ese planteo. Ahora una dolorosa oportunidad.

