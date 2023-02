Julián Álvarez volvió a exponer la testarudez de Guardiola

El español se encargó de ennaltecer la figura del de Calchín cada vez que pudo. Sin embargo, el propio Julián perdió lugar en la consideración del técnico.

Lo curioso es que Álvarez no la perdió por sus actuaciones -que fueron casi siempre buenas-, entonces, vaya a saber uno por qué...

Desde su regreso de la Copa del Mundo con la medalla dorada colgada, el argentino solo fue titular y disputó los 90 minutos en cinco de 16 partidos del equipo contando Premier League, FA Cup, EFL Cup y Champions League. Mientras que no ingresó desde el banco de suplentes en cuatro de esos cotejos.

Sam Lee, periodista de The Athletic que cubre la información del Manchester City, intentó explicar los motivos de los pocos minutos del cordobés:

Es un excelente futbolista, el City lo tiene en gran consideración incluso antes de ganar el Mundial, pero Haaland lo supera E Es un excelente futbolista, el City lo tiene en gran consideración incluso antes de ganar el Mundial, pero Haaland lo supera

Es entendible que el noruego lo supere, sí, pero la terquedad de Guardiola de no realizar variantes cuando Haaland no funciona en el terreno de juego ya es desesperante.

Presencia en The Best

Los The Best no solo tuvieron el pleno de argentinos. Hablamos del Dibu Martínez, Lionel Scaloni, 'El Tula' representando a la hinchada y a Lionel Messi. Sino que hubo un bonus track y allí dijo presente Julián Álvarez.

El joven estrella se anotó entre los mejores 10 futbolistas del mundo según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El ex River tuvo un 2022 soñado: tanto en el 'Millonario' con sus estelares actuaciones y goles -que le valieron su pase en 20 millones al club de Manchester-, como también su importancia para levantar la gloria en Qatar con la Selección nacional. El atacante convirtió cuatro goles en el torneo ecuménico.

El nacido en Calchín quedó séptimo en la lista del órgano rector del fútbol mundial con 17 puntos, dos menos que el senegalés Sadio Mané, quien se perdió la Copa del Mundo por lesión.

Pero además del alto posicionamiento del delantero, lo que llamó la atención y no pasó por alto fue el error de la FIFA con la nacionalidad de la 'Araña'. En el cuadro que indicaba la nacionalidad de los futbolistas, Julián aparecía en España, en lugar de la Argentina. El ranking quedó de la siguiente manera:

image.png Julián Álvarez en el top 10 de la FIFA, a pesar de que Guardiola lo deja en el banco.

Y no fue todo: Julián Álvarez recibió cinco votos como mejor jugador del mundo, por encima de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzemá. Quienes eligieron al cordobés de 23 años en primer lugar fueron los entrenadores de los seleccionados de Botswana (Mogomotsi Mpote), Gabón (Patrice Neveu) y España (Luis De La Fuente Castillo). El capitán del elenco gabonés, Lloyd Palun, también optó por la Araña y el periodista que representó a Liechtenstein eligió como primera opción al goleador surgido del Club Atlético Calchín.

Pep Guardiola, entrenador del crack, no pudo imponerse ante Lionel Scaloni como mejor seleccionador del mundo. Sin embargo, disfrutó de la mencionada distinción de Álvarez y de las presencias de Kevin de Bruyne y Erling Haaland en el XI ideal de la FIFA.

