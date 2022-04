Interna en Vélez: Piñas, corridas y Rapisarda bajó a hablar

image.png Sergio Rapisarda, conversando entre el tumulto de hinchas de Vélez.

Luego de lo sucedido en Liniers, Rapisarda habló con radio La Red.

No estoy de acuerdo con la agresión, no comparto la violencia pero hay que entender. Es el formato social en el que estamos viviendo, pero es mi deber escuchar a los socios. Esperemos que mañana con el triunfo estemos felices (refiriéndose al partido de hoy, 26/4, que tiene Vélez ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores) No estoy de acuerdo con la agresión, no comparto la violencia pero hay que entender. Es el formato social en el que estamos viviendo, pero es mi deber escuchar a los socios. Esperemos que mañana con el triunfo estemos felices (refiriéndose al partido de hoy, 26/4, que tiene Vélez ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores)

