Gerard Piqué: La traición a Sergio Ramos y el audio de Messi

A continuación, el audio de Sergio Ramos en cuestión:

Yo sé la relación que han tenido Rubi (Luis Rubiales) y (David) Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE Yo sé la relación que han tenido Rubi (Luis Rubiales) y (David) Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE

"Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri. Y yo con (David) Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es (Luis) Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos", completó Sergio Ramos, actual defensor del París Saint Germain ( PSG).

El audio data de mayo de 2020 según cuenta Infobae. En aquel entonces, Ramos todavía jugaba para el Real Madrid y era capitán del club 'merengue'.

image.png Traición en el fútbol: Gerard Piqué le reenvió un audio de Sergio Ramos a Luis Rubiales (presidente de la Federación Española de Fútbol), en el que habla del sindicato de futbolistas españoles. (Noticias Argentinas).

Ciertamente, la crítica de Sergio Ramos a Luis Rubiales, aterrizó en el celular del propio presidente de la RFEF por medio de Piqué, quien le aclara que es un audio "confidencial".

Gerard Piqué contó, en los audios filtrados con Rubiales, que intentó convencer a Lionel Messi -quien seguía en el FC Barcelona- para sumarse al movimiento sindicalista de los jugadores, pero la 'Pulga' se negó.

El tema está un poco complicado porque Leo (Messi) no quiere liderar nada de esto. Ningún movimiento de estos, no se quiere meter y no entiende las circunstancias de todo. Me ha dicho habla con los del (Real) Madrid a ver qué dicen de esto. Y claro, Sergio (Ramos) me envía esto y estoy un poco ahora... Mañana se lo voy a explicar a Leo, pero he hablado por teléfono con él, le he comentado lo del fondo. El tío estaba muy agradecido pero de ahí a meterse en algo así y liderarlo él sólo yo no lo veo, le habría dicho Gerard Pique a Luis Rubiales El tema está un poco complicado porque Leo (Messi) no quiere liderar nada de esto. Ningún movimiento de estos, no se quiere meter y no entiende las circunstancias de todo. Me ha dicho habla con los del (Real) Madrid a ver qué dicen de esto. Y claro, Sergio (Ramos) me envía esto y estoy un poco ahora... Mañana se lo voy a explicar a Leo, pero he hablado por teléfono con él, le he comentado lo del fondo. El tío estaba muy agradecido pero de ahí a meterse en algo así y liderarlo él sólo yo no lo veo, le habría dicho Gerard Pique a Luis Rubiales

image.png Gerard Piqué intentó convencer a Lionel Messi de involucrarse en el sindicato de futbolistas españoles. (Noticias Argentinas).

https://twitter.com/elconfidencial/status/1517394848575377409 El audio tendría que haberse quedado en el teléfono de Piqué, pero este se lo reenvió a Rubiales. Piqué era consciente de que estaba traicionando la confianza de Ramos y pidió al presidente de la Federación que fuera extremadamente discreto#SupercopaFileshttps://t.co/21pu7jTCIw pic.twitter.com/hLvRD8sQlo — El Confidencial (@elconfidencial) April 22, 2022

Más contenido en Urgente24:

Salto del dólar blue y con un BCRA cada vez más complicado

Florencia Peña ni debutó y América TV ya le bajó el pulgar

Viajes al exterior: Cómo comprar pasajes en cuotas

Divas Play: Filtran fotos y cayó hasta Guillermo Francella

Curas furiosos, filtración y Francisco cancela a Cafiero