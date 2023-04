Furor por la Selección Argentina: Ezeiza y Doha explotan

El mediocampista del Atlético de Madrid tendrá su primera experiencia mundialista. Además, con la Selección Mayor, el ex San Lorenzo cumplió cada vez que le tocó jugar. Citación más que merecida para él.

image.png Nicolás González quedó desafectado de la Selección Argentina por lesión y Ángel Correa lo reemplazará luego de no ser convocado entre los 26. (Foto: Twitter/@Relatoresconvos)

Por tanto, otra de las modificaciones que ocurrieron en la nómina de Scaloni fue el ingreso de Thiago Almada (Atlanta United) por Joaquín Correa (Internazionale).

Como bien había adelantado Urgente24, el 'Tucu' tenía comprometida una de sus rodillas, luego de lo que fue la victoria 5-0 de Argentina ante Emiratos Árabes, por el último amistoso de la albiceleste previo a la Copa del Mundo que se disputará entre noviembre y diciembre.

El delantero del Inter de Milan había sufrido una lesión a principios de octubre en su equipo durante un partido ante el Barcelona por la Champions League: "El delantero nerazzurro presenta una molestia en el tendón de la rodilla izquierda. Su estado será evaluado día a día", informó, en aquel entonces, el parte médico del conjunto de italiano.

Como bien decíamos, Almada es el otro 'bombero' al que acudió Scaloni para esta convocatoria extraordinaria. El volante creativo, ex Vélez, corría con ventaja para ocupar el puesto de Joaquín Correa y así fue, ganándole la pulseada a Alejandro Garnacho (Manchester United) y a Giovanni Simeone (Napoli).

"El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", habían apuntado desde las redes sociales que identifican a la selección.

image.png Thiago Almada se suma a la lista de 26 de Lionel Scaloni.

Ezeiza estallado

El martes pasado (15/11), este medio informó acerca de la marea de gente que rondaba por el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, comúnmente conocido como Ezeiza.

Las mayores complicaciones comenzaron en los vuelos de la noche del lunes 14 de noviembre, ya que Migraciones se encuentra colmada de argentinos y argentinas que tienen su boleto para disfrutar del Mundial de Qatar.

Ante esta situación, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza recomiendan ir con mayor anticipación que lo normal, para poder realizar los trámites previos al vuelo de manera ordenada. Este revuelo complica no sólo a quienes viajen a Qatar sino a aquellos que se dirijan hacia otros destinos.

Muchos pasajeros manifestaron, a través de las redes sociales, su descontento con el ordenamiento, acusando una "mala organización" por parte del aeropuerto, puesto que debían "preveer la cantidad de viajeros hacia el Mundial".

Recordemos: Argentina fue uno de los países que más entradas pidió para viajar a la Copa del Mundo 2022.

Otra preocupación, no menor, que tienen los argentinos que llegan a Qatar es el dólar, ya que uno de los impedimentos con los que se encontraron fue quelas casas de cambio en Doha solo aceptan los diseños de la divisa estadounidense “más reciente” y “sin excepción”.

Las casas de cambio en Qatar se niegan a aceptar cualquier tipo de dólar, solo quieren recibir los billetes en la versión más actualizada como 'los azules', es decir, los últimos emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo que esta es otra de las medidas a tener en cuenta para aquellos que viajen.

image.png

Anoche (17/11), o mejor dicho, en la madrugada, Ezeiza fue, nuevamente, el epicentro del furor por la Selección Argentina. Las convocatorias de Ángel Correa y Thiago Almada motivaron a cientos de argentinos que acompañaron a ambos futbolistas hasta la zona de embarque, alentando o solicitando una foto con los protagonistas.

Al ritmo de "Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el 86", una marea de gente se concentró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y le dieron todo su apoyo, no solo a Correa y a Almada, sino a toda la Selección.

Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron, así que ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme. Estaba con mis abuelas, mis amigos, mis hermanas, mis sobrinos y mis hijas. La noticia me generó una felicidad muy grande, expresó un emocionado Ángel Correa Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron, así que ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme. Estaba con mis abuelas, mis amigos, mis hermanas, mis sobrinos y mis hijas. La noticia me generó una felicidad muy grande, expresó un emocionado Ángel Correa

Por su lado, a Thiago Almada también se lo vio conmovido por el llamamiento de Scaloni:

Es el día más feliz de mi vida para mí y mi familia. Es por todo lo que luchamos, que vivimos día a día, así que muy contento Es el día más feliz de mi vida para mí y mi familia. Es por todo lo que luchamos, que vivimos día a día, así que muy contento

También, se acordó de su antecesor, el 'Tucu' Correa: "Dejame mandarle un saludo al Tucu, que está pasando un momento duro, no se lo deseo a nadie. Espero que se recupere pronto".

https://twitter.com/LaScaloneta/status/1593460088869597185 Miles de hinchas fueron a despedir al aeropuerto a las 1 de la noche a Angel Correa y Thiago Almada, EL ARGENTINO ESTA TOTALMENTE LOCO, NO LO PODRAN ENTENDER JAMÁS pic.twitter.com/2BTYMyNAST — La Scaloneta (@LaScaloneta) November 18, 2022

Doha no se queda atrás

Este miércoles (16/11), los jugadores albicelestes arribaron a Doha -capital de Qatar- para comenzar los entrenmamientos y la puesta a punto allí.

En el aeropuerto local, el primero que salió por la puerta fue Lionel Messi junto a Leandro Paredes a quienes se los vio cansados luego del partido de este miércoles, una jornada que fue muy larga para ellos. El viaje desde Abu Dhabi hasta Doha duró una hora y media aproximadamente, según difundió Infobae.

Junto a Brasil, la mayor masa de camisetas que se ven en las calles son las argentinas. Si bien en su mayoría se aprecia la casaca más representativa de la Selección -la celeste y blanca-, también es notoria la presencia de fanáticos que llevan los colores de sus equipos a la Copa del Mundo.

¡Argentina, Messi!, gritan los qataríes, en su intento por comunicar su fanatismo por la Selección nacional ¡Argentina, Messi!, gritan los qataríes, en su intento por comunicar su fanatismo por la Selección nacional

Más allá del banderazo que hace unos días armaron hinchas de la Argentina sobre todo indios que viven en Qatar, la preferencia por la Scaloneta se puede ver en el día a día. Las calles, definitivamente, son celestes y blancas.

image.png Locura por la Selección Argentina en Qatar.

Más contenidos en Urgente24

Que se quede en GH: Ceferino Reato prendió fuego a LN+

Game over Alberto: Se desmayó 2 veces, jadeaba y ahora lo maquillan

Qatar 2022: El "perdón" argentino, cruzaron a Donda y lo que nadie notó

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

CFK tuvo su acto pero las diferencias en el FdT permanecen