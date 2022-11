CFK tuvo su acto pero las diferencias en el FdT permanecen

IMG-20221117-WA0029.jpg

El único título posible para una disertación sin título fue especular (con un supuesto, con un objetivo encubierto), fabular sobre un propósito oculto (la precandidatura presidencial o la fábrica de un legado).

La única realidad es que La Cámpora carece de volumen propio si no aparece ella en escena, y hay mucha gente de esa corriente intentar iniciar la definición de listas de precandidatos. El Frente de Todos es una coalición en crisis que ignora cómo resolver sus cuestiones para 2023, tal como le sucede también a Juntos por el Cambio.

Eliminar las PASO era una posibilidad que ensayó La Cámpora con la complicidad de algunos gobernadores e intendentes municipales, pero no prosperó. Luego apareció el reclamo de la Mesa Política del FdT: Eduardo De Pedro, Sergio Massa y Máximo Kirchner, cada uno por su cuenta, la han solicitado. Alberto Fernández respondió con el silencio. Ahora aparece CFK en escena para ganar centralidad.

Es difícil el escenario cuando la gestión del FdT es mala. Los partidarios de CFK se enfocan en culpar a Alberto Fernández. Absurdo diferenciar. Las grandes cajas siguen controladas por La Cámpora. Vaya a Trenes Argentinos y pregunte quién gestiona los seguros, por ejemplo. Ni hablar del Mercado Central. Ni de las estructuras en la Cámara de Diputados de la Nación, ya que no hay promociones de categorías de empleados. Ni hablar de los grandes temas.

Lo más interesante de CFK ha resultado su mención otra vez del peronismo, con el que mantiene una relación difícil. En la campaña proselitista 2005, por una banca en el Senado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, le cuestionaban que no usaba ni las consignas ni los colores peronistas. Y que había azafatas con pañuelos verdes. Y que no se cantaba la Marcha famosa.

Por lo tanto, cuando falleció NK y le ofrecieron la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista, tampoco resultó tan llamativo que ella lo rechazara. Es cierto que Máximo Kirchner asumió la conducción (nominal) del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires pero también estuvo de acuerdo en que Alberto Fernández se hiciera cargo de la conducción (nominal) del Consejo Nacional del Partido Justicialista, secundado por Eduardo De Pedro y otros. ¿Dónde está el peronismo de este Partido Justicialista?

¿Cuándo sesionó el Consejo Nacional? ¿Qué decisiones se le conocen? Ni siquiera actualizaron su página web. Es cierto que el Movimiento Peronista es diferente al Partido Justicialista pero ¿CFK lidera el Movimiento Peronista? ¿Quién lo dice?Es cierto que cada peronista vive el peronismo como le apetece. Al fin de cuentas de eso se trata el peronismo y es el motivo por el cual sobrevive: hay peronismo a la carta para todos y cada uno.

Pero plantear que el peronismo tiene la hegemonía de la oferta de bienestar tiene algunos graves problemas de apreciación de parte de CFK.

¿Cuál es el bienestar posible con una tasa de inflación anual de 3 dígitos? Si el peronismo promoviera el bienestar tendría que haber prosperado en bajar la inflación, que es un fenómeno monetario, apalancado en un gasto público no financiable en forma genuina y que CFK nunca quiso ni querrá bajar. Basta de tonterías amparada en la impunidad de un estadio repleto con dinero de todos (también inflacionario).

Luego, la historia no avala sus dichos. Alfredo Palacios también quería el bienestar de los trabajadores. Una diferencia no menor entre Palacios y Juan Domingo Perón es que el socialista nunca llegó al poder pero el general sí lo consiguió. Pero la otra diferencia es que uno nunca participó de un golpe de Estado y el otro sí. No son chicanas pero si vamos a revolver la historia, no nos olvidemos de lo que es verificable.

Luego, la fecha: Día de la Militancia, ¿cuáles militantes?

¿Los de 1973 o los que mantuvieron en alto las consignas durante la Libertadora?

¿Cuántos militantes terminaron apostando al golpe de Estado en 1976, comenzando por Montoneros ?

? ¿Cuántos militantes de Perón aceptaron su voluntad de que María Estela Martínez fuese su sucesora y la acompañaron en su gestión?

fuese su sucesora y la acompañaron en su gestión? ¿Qué hacemos con José López Rega y Mario Firmenich en toda esa composición?

CFK quería hacer un acto propio, no uno de la UOM en Pilar. Pero hasta la fecha no hay un proyecto reciclado. Es cierto que si Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, pero CFK gobierna y Lula da Silva estuvo preso. Luego, Alberto Fernández puede tener muchos defectos pero no es Jair Bolsonaro. Algo más: ¿de qué Partido Militar habla CFK en la Argentina?

CFK puede gozar de su convocatoria. Pero no basta con recuperar cifras tregiversadas del pasado. Cuando se gobierna no sirve de mucho explicar lo que sucedió antes del gobierno. Cuando se controla enormes porciones de una Administración es una inmadurez culpar a otro por lo que ha salido mal.

Es probable que en algunas noches de insomnio, CFK ambicione lo que no pudo en 2919, la candidatura presidencial. Pero en 2022 ella se encuentra peor. El frente Unidad Ciudadana no podía ganar y por eso nació el Frente de Todos. ¿Qué hay que inventar ahora, que falló la aniquilación de JxC porque habrá PASO?

Pero regresemos al peronismo de CFK, ¿cuál peronismo? En la integración de Unidad Ciudadana ella reunió, en 2017, a Kolina, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, Alianza Compromiso Federal, Movimiento Nacional Alfonsinista, Partido de la Concertación FORJA, Partido Comunista, La Cámpora, Partido Justicialista, Frente Grande, Partido Solidario, Unidad Socialista para la Victoria. Marxistas leninistas, alfonsinistas, maoistas, peronistas de izquierda... En el Frente de Todos le sumó al Movimiento Evita, a ParTE (Alberto Fernández) y al Frente Renovador, entre otros. ¿Cuál peronismo? Un galimatías.

Una última consideración: basta de reivindicar a Hugo Chávez Frías. Su mención como parte de un movimiento regional para recuperar la participación de los asalariados en el PBI es una estupidez. Lo de Venezuela fue y es un fracaso, igual que Nicaragua y que Cuba. Y piantavotos, CFK. Muchísimos votos.

