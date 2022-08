Con la vuelta de Tevez de fondo, Riquelme defendió a Ibarra

“De local el equipo viene haciendo las cosas muy bien, se está haciendo muy fuerte por más que se diga poquito. De visitante nos estaba costando”, concluyó.

RIQUELMERESPALDOIBARRAFOTO3.jpg Carlos Tevez, como DT de Central, enfrentará a un Boca jaqueado por los escándalos internos que derivaron en la intervención de Juan Román Riquelme.

A la hora de referirse al actual entrenador xeneize sostuvo que “Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Las cosas están claras. Ibarra lo tiene merecido dónde está, se lo ganó. Hizo méritos suficientes: ganó dos campeonatos, hace más de diez años que la Reserva no ganaba. Lo ha hecho de maravillas”.

“Estamos muy contentos con él. Queremos jugar igual que lo hacemos de local cuando vamos de visitante”, agregó.

Mientras la dirigencia prepara un reconocimiento para el “Apache”, los hinchas se adelantaron al partido y realizaron distintas pintadas en los alrededores de La Boca.

“Bienvenido Carlitos. Boca es tu casa”, rezan las pintadas que los fanáticos realizaron en diferentes puntos: en el barrio, en las inmediaciones de la Bombonera y también en la Avenida 9 de Julio, el Obelisco y en las subidas a la autopista en San Juan y 9 de Julio.

Por su parte, la dirigencia de Boca está evaluando en realizarle un reconocimiento a Carlos Tevez este mismo miércoles (17/08), cuando se realice el partido.

Más temprano, Tevez habló en conferencia de prensa en la previa del cruce contra Boca y en lo que será su vuelta a la Bombonera.

“No me sorprende nada de la gente de Boca, siempre voy a estar agradecido porque me dieron y me dan todo. No me sorprende de cómo me recibirán en mi casa, porque Boca siempre será mi casa, pero me debo a Central y quiero llevarme un buen resultado”, señaló Tevez

“Es muy difícil para mí salir a defenderme todo el partido. Boca tiene jugadores que pueden sacarse de encima a sus marcadores de manera fácil y se te termina el plan de defenderte. No siento el fútbol de esa forma”, analizó, sobre lo que será el partido y su idea de juego.

Además, el “Apache” se mostró feliz por el “buen presente” de sus dirigidos, a los que ve capaces de “competir de igual a igual contra cualquier rival”. “Los chicos tienen que disfrutar la experiencia de ir a jugar por primera vez a La Bombonera. No es normal ver tanta gente y esa cancha pero haremos lo posible para traernos un buen resultado”, destacó.

Carlos Tevez evitó ingresar en la polémica por la suspensión del delantero Darío Benedetto y el defensor Carlos Zambrano tras la pelea en el partido ante la “Academia”. “No me modifica nada que no estén, tenemos un plan y ellos cuentan con muchas variantes”, afirmó Tevez.

“Los conozco a todos los jugadores porque eran compañeros míos, pero más allá de transmitirles y explicarles, Boca tiene jerarquía y por eso es Boca”, sentenció.

El encuentro se jugará este miércoles (17/08) a partir de las 21.30 en La Bombonera, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal TNT Sports.

El equipo “Xeneize” tiene 19 puntos en el torneo doméstico, nueve menos que el líder Atlético Tucumán (28) y si bien aún resta jugarse la mitad del campeonato, desde la dirigencia del club dieron señales claras que no es la prioridad con decisiones que conspiraron contra los intereses y el funcionamiento del equipo.

En ese sentido, el despido de Sebastián Battaglia luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores para reemplazarlo por el DT de la Reserva, Hugo Ibarra, la posterior salida del capitán Carlos Izquierdoz por temas extrafutbolísticos, sumados a la decisión de no reforzar un plantel que cada torneo se queda al menos sin una figura fueron el germen de los males que atraviesa Boca.

El equipo ganó seis partidos, perdió otros seis, y el domingo empató por primera vez, en Avellaneda ante Racing Club (0-0) un clásico que en el primer tiempo estaba para perderlo por goleada, pero que en el segundo emparejó y casi lo gana al final de no ser por una grosera falla del árbitro Fernando Rapallini, quien decidió ignorar una mano clara de Jonathan Gómez en el área chica.

Boca, que fue campeón este año de la Copa de la Liga, atraviesa una realidad que no invita a ilusionarse, y de o haber un giro importante en la conducción del club los meses que restan para terminar el año serán determinantes para algunos jugadores y también para la comisión directiva que preside Jorge Amor Ameal.

Su rival, Central, con 17 puntos, le ganó en su última presentación a Barracas Central (3-1) y llegará a La Boca con la misión de aprovechar el momento de confusión de su rival y asestarle otro golpe.

La atracción del partido se potencia por la presencia de un hijo pródigo de Boca, el ídolo Carlos Tevez, quien ingresará al estadio que lo vio brillar por primera vez con los colores de otro club, en este caso con el buzo de DT de Central.

Tevez, con 11 títulos en Boca, incluidos una Copa Intercontinental y una Libertadores, ambos trofeos en 2003, y un total de 94 goles, será recibido como el gran ídolo que es por la feligresía “Xeneize” que lo añora ya que fue el último líder con trayectoria importante y peso en el vestuario.

El historial entre ambos es de 156 partidos con ventaja para Boca, que se impuso en 69 ocasiones contra 49 de Central, y además empataron en 38 oportunidades.

