Carlos Izquierdoz se despidió y hubo palito para Riquelme

Carlos Izquierdoz era el líder y uno de los mejores jugadores de este Boca Juniors. La interna con Juan Román Riquelme por los premios de la Copa Libertadores desató la ida del futbolista de 33 años.

En todas las defensas armadas por el “Xeneize” aparecía su nombre. Supo conformar varias duplas; ya sea con Lisandro Magallán, Lisandro López, Junior Alonso, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, entre otros.

Con respeto y humildad, el futbolista se convirtió en un inamovible del fondo y se ganó los aplausos y el reconocimiento de la gente.

Dato no menor, Carlos Izquierdoz es uno de los “sobrevivientes” del plantel de Boca en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate. La mayor parte de futbolistas que disputó la serie ante el máximo rival en Madrid, hoy ya no está en Brandsen 805.

El defensor se quedó a “lucharla” tras la imborrable caída ante el “Millonario”, a pesar de los memes sufridos en las redes sociales por su corrida a Gonzalo 'Pity' Martínez en el tercer y definitivo gol en el estadio Santiago Bernabéu.

La fuerza de voluntad que tuvo el “Cali” Izquierdoz para seguir jugando en Boca lo transformó en un referente y en un caudillo del equipo, sumado a grandes actuaciones que ha tenido dentro del campo de juego en los últimos años.

Bajo el ala de Juan Román Riquelme, el central perdió terreno por momentos con Carlos Zambrano. El defensor peruano es del gusto del vicepresidente -lo elogia en casi todas sus entrevistas- y fue uno de los primeros refuerzos de su gestión en el club de la Ribera.

Para colmo, Carlos Izquierdoz era titular y el capitán de Boca Juniors hasta hace tres semanas. Nadie pensaba que se podía ir, y menos de la manera en la que se fue.

¿Qué pasó? El lunes 4 de julio, los referentes del plantel boquense, Darío Benedetto, Marcos Rojo, Frank Fabra y el propio Izquierdoz -quien más fuerte se plantó-, habrían mantenido una discusión con el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme y que hoy conforman Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna.

Según lo ya conocido, los jugadores le reclamaban a la dirigencia una serie de recompensas económicas por haber sido campeones de la Copa de la Liga Profesional ante Tigre y por haber clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Tras ese episodio, Boca fue eliminado del plano continental a manos del Corinthians y la interna se hizo aún mayor porque Juan Román Riquelme decidió echar a Sebastián Battaglia por sus declaraciones.

Luego de la caída en los penales ante el “Timao”, Román le bajó línea al entrenador Hugo Ibarra para que el 'Cali' no sea titular nunca más. Primero estuvo en el banco ante San Lorenzo en el clásico y luego fue 'borrado' completamente del plantel y no concentró nunca más.

El contrato de Carlos Izquierdoz en Boca Juniors finalizaba en diciembre próximo. Sin embargo, el hombre de 33 años pidió salir porque no quería cobrar su sueldo si no seguiría jugando.

Es así que el “Xeneize” lo cedió a préstamo sin cargo hasta fin de año al Sporting de Gijón, club que milita en la segunda categoría del fútbol español. De esta manera, la institución de la Ribera puede incorporar un jugador en su reemplazo.

El mensaje de despedida de Boca de Carlos Izquierdoz

“Llegó el momento de despedirme. Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre.

Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así. Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia.

Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa.

Quiero agradecer a toda la gente maravillosa con la que compartí estos 4 años. De todos me llevo un aprendizaje y el mejor de los recuerdos. Gracias a los cuerpos técnicos, dirigentes, médicos, kinesiólogos, masajista, nutricionistas, utileros, cocineros, empleados administrativos, cancheros, gente de seguridad, cocineros y especialmente a mis compañeros (algunos hasta amigos) que me hicieron mejor cada día, que siempre fuimos de la mano para intentar poner a Boca lo más alto que podíamos.

Párrafo aparte para la gente, llenaron cada estadio que me tocó jugar, alentaron en las buenas y las malas y cada hincha que me cruce me trató con respeto. Son los más grandes de este club.

Fueron muchos partidos y varios títulos que van a quedar en mi corazón por siempre. Les deseo lo mejor, Boca va a seguir siendo eternamente el más grande. Hasta siempre Boca, Boca de mi vida”.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1552691457554874368 "ME HUBIERA GUSTADO DESPEDIRME DE OTRA FORMA", la extensa carta de despedida del Cali Izquierdoz de Boca. pic.twitter.com/AXllMgRbOR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2022

