Berni vinculó a L-Gante con la violencia en Lujan-Alem

En las últimas horas salió a luz un video del cantante, en camino al Hospital de Luján, donde tuvo un supuesto cruce con “el Toti Roldan”. En el mismo, comentó detalles del incidente con el nombrado “y dos o tres más, por hacer diferencia entre barrios. La diferencia de barrios no va”, sostiene el artista en la pieza audiovisual.

Desde el seno del Ministerio de Seguridad de la Provincia, investigan el video de L-Gante. Ya que si bien el artista sostiene que el video en cuestión es de hace un año, para el organismo provincial pondría en evidencia la relación del cantante y su entorno con una de las barras involucradas en el hecho (la de Alem). Desde Seguridad afirman que el enfrentamiento y las disputas vendrían de hace un tiempo y que todo desembocó en el episodio del fin de semana, del que el artista no participó, según dio a conocer Doble Amarilla.

“Es irracional que en la Argentina los barrabravas se adueñen de la dirigencia de los clubes o aprieten a los dirigentes para que sean permisivos con ellos”. Y volviendo al resultado de las primeras investigaciones, el funcionario indicó: “Lo que le puedo decir es que uno de los vehículos implicados tiene que ver con un cargo de municipalidad de General Rodríguez”.

Asimismo, Berni sostiene que los incidentes fueron consecuencia de hechos que fueron pergeniados para que decantaran en los incidentes entre barras: “Esta desorganización no es casual, es provocada. Está hecha a propósito para que entren los barras, los visitantes”, detalló.

El fuerte conflicto que mantienen los presidentes de Luján, Maximiliano Goñi, y de Leandro N. Alem, Carlos González, provocaron en la tarde de este último lunes 11/07 la muerte de hincha de Luján, de 18 años, tras haber sido baleado en el tórax.

El fallecido fue identificado por los voceros como Joaquín Coronel (18), quien murió en el Hospital de Luján, adonde había sido trasladado en estado crítico tras los enfrentamientos.

En tanto, por el hecho este último lunes 11/07 fue detenido un hincha de Alem, titular de uno de los ocho vehículos a bordo de los cuales arribaron a la cancha hombres armados que comenzaron a protagonizar los hechos de violencia.

Por estos episodios, Goñi se mostró se mostró dolido y manifestó en declaraciones que concedió en el programa “Vilouta 910” que se emite por Radio La Red que “la verdad estamos muy dolidos, muy abatidos. Nunca vivencié una situación semejante. La verdad que estamos devastados”.

Maximiliano Goñi descartó cualquier tipo de enfrentamiento en la previa: “Nosotros estábamos abocados a organizar un espectáculo deportivo, a llevar adelante un club con una vida social importante. Nada más que eso. Todo el resto no nos compete. No tengo interpretación para esto. Yo estaba adentro del estadio con el partido de futbol desarrollándose con total normalidad hasta el momento de los hechos que ya son de público conocimiento”.

Al ser consultado por si existía una advertencia, el presidente de Luján se desligó de esa responsabilidad: “Lo hicimos por pedido de los organismos de seguridad” y agregó que “obviamente” hay barras pero que “están fuera del club”.

“Estamos aportando todos los videos de todas las cámaras de Luján. Por ahora es solo eso lo que podemos decir”, concluyó.

Por su parte, González, presidente de Alem, aseguró que “hubo mucha libertad en la puerta de Luján”. El dirigente acusó a la dirigencia del club Luján y a su presidente Maximiliano Goñi de tener una actitud de hostilidad cada vez que les toca jugar en el estadio Municipal. “Yo a los visitantes los recibo y jamás nos sucedió algo como esto. Cuando llegaron, al micro se le abalanza la hinchada para asustarnos. Al micro lo rompieron todo y le pegaron un tiro en la parte de atrás”.

“Hay que contar todas las cosas, no sólo lo que le conviene a Luján. La Policía nos dijo: ‘nos quedamos sin bala y no te ponemos defender más’”. El presidente de Alem habló de “zona liberada” al referirse al nuevo comisario de Luján que arribó al puesto hace pocas semanas. “Nunca nos llamaron para organizar el operativo”.

Cuando se le consultó acerca de las características de los dirigentes de su club, no dudó en afirmar que “en la comisión de Alem son todos hinchas de Alem, no somos todos de trajecito”. Y siguió: “Yo no tengo nada que ocultar. Las hinchadas son todos iguales”.

Por último, justificó a los presuntos “dirigentes” que alcanzaron a escapar corriendo tal como muestran las imágenes viralizadas por los testigos. “Menos mal que estaba esa camioneta ahí porque si no los matan”, finalizó.

De acuerdo con las fuentes, todo se inició minutos antes del partido, cuando la hinchada de Luján estaba en inmediaciones de la esquina de Francia y Pellegrini, de esa ciudad del oeste del conurbano bonaerense, mientras que la de Alem se disponía a ingresar por el acceso de Colón y Pellegrini.

En esas circunstancias, un auto blanco se acercó donde estaban los hinchas de Luján y, desde el interior, comenzaron a disparar.

Tras ello, integrantes de ambas hinchadas se enfrentaron en las afueras del estadio, mientras la policía intentaba separarlas.

En total, siete personas resultaron baleadas, todas ellas del club Luján, entre las cuales estaba Coronel, quien recibió un balazo en el tórax que le produjo la muerte horas después, según dio a conocer un cable de la agencia oficial de noticias Télam.

“Mi pareja me muestra un video y me dice que era Joaquín. Ahí salí corriendo al hospital. Cuando llegué, lo estaban operando. La operación duró casi cuatro horas, cuando salió lo llevaron a terapia y los médicos me dijeron que la bala le comprometió los intestinos, el páncreas…lo lastimaron todo a mi pobre negro”, aseguró Javier, padre de la víctima, en declaraciones a la prensa.

En declaraciones que reprodujo la agencia Télam, Aparicio indicó que los agresores fueron más de 20 porque, “dentro de la cajuela de la camioneta no identificable, también había gente” que participó de los incidentes en los que perdió la vida Joaquín Coronel por un disparo.

De esta forma, hizo referencia a una camioneta sin patente incluida entre los ocho vehículos que llegaron a las inmediaciones del Estadio Municipal de Luján con personas armadas a bordo.

“El partido ya estaba comenzado, había llegado todo el público local, también los allegados y dirigentes del club visitante, y fue cuando irrumpieron estos malvivientes con ganas de romper el espectáculo público. Llegaron a la puerta de la cancha, quisieron entrar por la fuerza, la policía quiso impedirlo, sacaron las armas y abrieron fuego”, relató Aparicio.

En ese marco, definió como “una locura” los hechos vividos en el lugar y se comprometió a “ir hasta el hueso en la investigación, sin importar quién esté en el medio, para darle una explicación a la familia que perdió un hijo”.

“Hace 10 años que en el fútbol argentino se juega sin público visitante. No pueden pasar estas cosas, es muy lamentable. Nuestra hipótesis es que el móvil de los hechos fue exclusivamente futbolístico. El pasado 12 de junio tuvimos otro hecho con el club Alem en un partido que jugaban de local. Se requisó un colectivo y se encontraron armas de fuego y armas blancas. Hubo 7 detenidos y todo quedó en proceso de investigación”, informó.

Aparicio aclaró que la Aprevide pidió una ampliación del operativo de seguridad para el partido de ayer: “Siempre trabajos de otra manera con los clásicos, por eso esta vez, en lugar de 60 policías afectados pedimos que fueran 90”.

“Finalmente hubo 78 en la cancha, que, al estar tan cerca de la autopista Acceso Oeste, eso les permitió llegar rápido y darse a la fuga como si nada. Pero sabemos quiénes fueron y vamos a dar con los responsables”, confió.

En total, siete personas resultaron baleadas, todas ellas del club local, y algunas de ellas esta tarde ya habían recibido el alta.

En su relato ante la prensa, el padre del hincha que resultó muerto recordó que, luego de unas horas, los médicos le adelantaron que su hijo estaba muy comprometido y que podía estar afectado neurológicamente. “Pensé que podía salir”, alcanzó a decir entre lágrimas, en medio de la conmoción.

Javier aseguró que Joaquín Coronel “era un chico que le gustaba ir a ver a (equipo de fútbol) Luján” y que “le arrebataron la vida de la nada”.

“Fue algo planificado. Hubo infiltrados porque no podía haber visitantes. No entiendo como una camiseta puede causar esto”, agregó Javier Coronel en declaraciones realizadas también al canal Crónica TV.

El partido se desarrollaba en el estadio Municipal de Luján y cuando nada pasaba en el juego, a los 14 de minutos una bomba de estruendo cayó en las cercanías del banco de suplentes de Alem arrojada por la hinchada local, lo que provocó que el árbitro Nicolás Kresta interrumpa el partido y esperara para que se calmen los ánimos, situación que no sucedió y un rato después decidió la suspensión definitiva.

Una vez conocidos los hechos de violencia, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) lamentó y condenó “enérgicamente” lo sucedido y se puso a disposición de la Justicia para “colaborar con la investigación correspondiente”.

En ese sentido, anticipó que se elevarían “los respectivos informes al Tribunal de Disciplina para que tome la intervención de su competencia, mientras que se continuará trabajando día a día para seguir combatiendo esta clase de episodios provocados por un pequeño grupo de inadaptados que no hacen más que opacar la verdadera fiesta que genera el fútbol”.

