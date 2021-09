Argentina y el error de ignorar la reunión del sábado

2 - La CBF estuvo representada por el Dr. Roberto Nishimura, Coordinador Operativo del Comité Médico Especial, y no hubo injerencia de su parte en relación a los aspectos administrativos o sanitarios. Esta reunión terminó alrededor de las 18:00 horas.

3- Por entender que no es cuestión de su atribución, en ningún momento hubo manifestación por parte del representante de la CBF a las autoridades sobre el tema de salud de los cuatro deportistas argentinos, ya sea en el sentido de relevar o vetar su participación en el juego.

4 - En esta reunión, los representantes de la Selección Argentina fueron informados que existía una irregularidad en el ingreso de jugadores, que debían ser puestos en cuarentena y recibieron orientación de las autoridades para solicitar, ante los órganos competentes, autorización especial para los jugadores. regularizar su situación. Fue una discusión técnica entre Anvisa, el Ministerio de Salud y la Asociación Argentina.

5 - Finalizada la reunión, cuando se solicitó la presencia de los deportistas, se informó a los agentes de Vigilancia Sanitaria que los jugadores se habían ido a entrenar, incumpliendo las instrucciones impartidas durante la reunión. El organismo informó el incumplimiento a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y al Ministerio de Salud, encargados de analizar la solicitud de excepcionalidad remitida por la CONMEBOL en representación de la AFA.

6 - Todos estos pasos son descritos en detalle por Anvisa en una nota oficial publicada el domingo 5, y actualizada este lunes 6, como completa al final de esta.

7- El domingo 5 esta solicitud tuvo una respuesta oficial negativa, por parte del Ministerio de Salud a la CONMEBOL, y la Selección Argentina fue notificada, directamente en NeoQuímica Arena, con tiempo suficiente para adoptar los trámites necesarios.

8 - En cuanto a la información que circuló sobre la presencia del Director de Competencias de CBF, Manoel Flores, en el hotel de la delegación argentina, CBF informa que efectivamente se encontraba en el hotel el sábado, alrededor de las 3:00 pm, únicamente para hablar de operaciones. Detalles del partido con el ataché (integrante del equipo organizador del partido) que acompañó a la Selección Argentina, permaneciendo en el lugar durante unos 15 minutos y sin haberse ocupado de ningún asunto relacionado con los jugadores argentinos. Visitar el hotel de la delegación visitante es una rutina habitual en todas las operaciones de juego.

La CBF aclara además que cumplió estrictamente con su rol institucional como entidad anfitriona del juego, informando a todos los involucrados en el juego sobre las leyes de salud vigentes en el país en una carta enviada, a través de la Secretaría General de la entidad, el 5 de julio, y posteriormente reenviado el 11 de agosto y el 2 de septiembre.

CBF reitera que defiende la implementación de los protocolos de salud más rigurosos y los cumple en su totalidad, tanto en el territorio nacional como en los países donde la selección brasileña actúa como visitante.

La CBF también enfatiza que en ningún momento, a través del presidente interino, Ednaldo Rodrigues, o sus directores, se interfirió en cualquier punto relacionado con el protocolo sanitario establecido por las autoridades brasileñas para el ingreso de personas al país. El papel de la CBF fue siempre un intento de promover el entendimiento entre las entidades involucradas para que los protocolos sanitarios se cumplieran satisfactoriamente y se pudiera jugar el juego.

La palabra de Anvisa

En diálogo con ESPN, Antonio Barra Torres, director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) explicó que los cuatro futbolistas de la Selección Argentina no informaron que estuvieron hace al menos 14 días en Reino Unido y por ello decidieron irrumpir en el clásico ante Brasil.

Lo que aconteció fue que cuatro futbolistas argentinos no informaron en su declaración de salud que estuvieron hace al menos 14 días en Reino Unido, que es uno de los países con el que existen restricciones para ingresar a Brasil. Nuestra determinación fue que quedaran aislados en el hotel hasta que pudieran regresar a su país, pero ellos se dirigieron al estadio para disputar el partido. Y no se cumplió", afirmó el titular de Anvisa al programa Equipo F.

Y agregó: "Fue una doble infracción sanitaria. Nosotros le informamos a los futbolistas que debían cumplir este reglamento. Si los cuatro futbolistas no hubieran estado con la Selección Argentina, no hubiera habido problema. Pero no cumplieron el reglamento en dos oportunidades: al declarar algo que no era verdad y al no cumplir el aislamiento".

¿Es el adiós de Chiqui Tapia?

A pesar de lo que informan los medios deportivos locales acerca de una supuesta maniobra del gobierno de Jair Bolsonaro, en señal de venganza por la obtención de la Copa América, la selección Argentina tiene todas las de perder debido a los reiterados desmanejos de la AFA liderada por Claudio "Chiqui" Tapia.

Teniendo en cuenta todo lo anunciado por la CBF y Anvisa, resulta lógica la decisión de suspender el partido. La delegación albiceleste fue advertida en el Hotel Marriot, donde se hospedaban, que 4 de sus jugadores no podían salir de la habitación pero hicieron oídos sordos. De hecho, los 4 implicados habrían ido a entrenar el sábado a las 18:30 y luego los llevó al estadio, incumpliendo con los protocolos sanitarios de Brasil.

Esto pone, una vez más, al Chiqui Tapia en la cuerda floja. Y es que, según el periodista Fernando Niembro, esta podría ser la carta de despedida del dirigente de futbol como mandamás de AFA.

En diálogo con el periodista Jonatan Viale en LN+, el periodista afirmó que "los problemas de papeles en la gestión de Tapia podrían desembocar en una inminente salida". Recordemos que el dirigente está siendo investigado por la Inspección General de Justicia (IGJ) por irregularidades en su reelección al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

