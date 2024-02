Pirotecnia libertaria, carencias de gestión y el fin de "la herencia"

Milei-Francisco.jpg Javier Milei junto al papa Francisco, el lunes en el Vaticano. NA: Vatican Media/Handout via REUTERS

A las carencias de gestión del gobierno de Milei descritas por Catterberg y Zapata -paradójicamente, por la pantalla de LN+, tal vez la señal más amigable con el Presidente- se le puede agrega otra, que fue el fracaso de la reunión Consejo del Salario Mínimo, donde no hubo acuerdo para implementar un piso de ingreso. La CGT pidió una recomposición del 85% mientras que los empresarios no hicieron ninguna propuesta. Pero llamó la atención la postura del Gobierno de no acercar posiciones. Se habló luego de que el salario mínimo se resolvería por decreto, algo que desmintió el propio Milei. "No me van a ver fijando ningún precio", dijo el Presidente en su mejor tono mercantilista. Así mismo descartó que se llame a una paritaria nacional docente, lo que podría amenazar el inicio del ciclo lectivo previsto a partir del 26/02. Los sindicatos del gremio se reunirán el jueves para definir una postura. La discusión salarial está contemplada en la Ley de Financiamiento Educativo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se eliminó esa atribución -repuesta por Alberto Fernández- bajo el argumento de que el Estado Nacional no paga los salarios de los maestros, sino que son las provincias las que lo hacen. El mismo que ahora recupera Milei, en el contexto del enfrentamiento con los gobernadores, a los que también les quitó recursos para financiar el presupuesto educativo, que los mandatarios reclamarán en la Justicia.