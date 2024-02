Ya se habla del 2do. paro nacional de la CGT y las CTA

"El Consejo del Salario, hace una parodia, no deja que podamos discutir con los empresarios, no hace ninguna propuesta, el ajuste que se está dando sobre los jubilados, va a generar condiciones de una acción sindical. El paro, la huelga no son un fin en sí mismo. Tienen la finalidad de llamar la atención y generar un reclamo de todas estas cosas que están pasando."

"Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada. Va a hacer un país empobrecido absolutamente".

"Siempre hemos dejado claro que el sueldo vital y móvil debe cubrir la canasta básica. Vamos a exigir que el Ministerio tiene que emitir un nuevo sueldo vital y móvil."

cgt marcha.jpg CGT en movilización.

Sanidad

Héctor Daer también ha reclamado por su paritaria específica, la de los trabajadores de la Sanidad. Su histórica buena relación con Claudio Belocopitt, el casi monopólico empresario de la medicina prepaga, está en problemas.

Embed Comparto la entrevista completa que brindé en el día de hoy en @Radio10.https://t.co/4cg3m5wa11 — Héctor Daer (@hectordaer) February 16, 2024

"Ante la seria situación que atraviesa la negociación paritaria del sector asistencial de la Sanidad, el día de hoy realizamos un plenario de delegadxs de ATSA Buenos Aires junto a mis compañerxs de Comisión Directiva."

"Estamos ante un gobierno y un modelo de país al que no le importa la salud del pueblo argentino."

"Desde nuestra organización realizaremos todas las acciones gremiales necesarias para lograr la recomposición salarial de nuestros compañerxs."

Embed Ante la seria situación que atraviesa la negociación paritaria del sector asistencial de la #Sanidad, el día de hoy realizamos un plenario de delegadxs de @AtsaBsAs junto a mis compañerxs de Comisión Directiva.



Estamos ante un gobierno y un modelo de país al que no le importa… pic.twitter.com/SUkRcIYslJ — Héctor Daer (@hectordaer) February 16, 2024

Carlos Acuña

Quizás ayude a comprender qué sucede en la CGT con las declaraciones de Carlos Acuña (Estacioneros), quien por la agrupación Azul y Blanco integra la conducción de la confederación peronista de sindicatos.

Aquí va una parte de la entrevista de Pablo Maradei en Infogremiales:

–Esta semana y las que se vienen será un tema caliente lo que vaya a pasar con la desregulación de las Obras Sociales; ¿cómo analiza la situación?

–No nos van a correr con esto, los milicos ya lo hicieron y después dejaron todas las Obras Sociales quebradas. El Gobierno cuida sus socios, los empresarios. Por eso, para el Presidente, la casta son los trabajadores.

–Frente a cómo recrudeció la pelea contra el sindicalismo, ¿Qué planes tiene la CGT?

–Nosotros estamos siendo bien prudentes, pero ya nos están tocando la oreja todos los días. Nosotros vamos a defender a los trabajadores y lo vamos a hacer; tiene que haber un salario que acompañe estos aumentos fenomenales.

–No me dice si la CGT se va a juntar o a esbozar alguna estrategia…

–Seguramente nos juntaremos, pero estamos en conversación permanente porque no hay sector que no esté afectado. El Gobierno liberó todos los precios y dejó en evidencia que el que se levanta todos los días no sabe cómo llega a mitad de mes. Pero esto también ya pasó: asfixian al que consume que deja de consumir; quiebran empresas y hay despidos. Es un ciclo ya vivido y que solo trae malaria.

Obras Sociales

–En su sector ¿cómo está la discusión salarial?

–Las condiciones de negociación de los socios del Gobierno es esta: el combustible aumentó el 300% y el aumento salarial no es igual. Estamos peleándola, recién estamos recomponiendo diciembre y ya desde antes de las elecciones ya venía con los aumentos cuando inventaron lo de la escasez de combustible.

–Vuelvo al tema Salud, ¿la Superintendencia de Servicios de Salud viene haciendo aportes al sistema?

Está todo frenado. De nuevo: a los socios del Gobierno, las prepagas, les liberan los pagos y a nosotros, no. ¿Por qué? Si las Prepagas son las que justamente no aportan al Fondo de Redistribución Solidaria. Ese fondo es para cubrir el 15% para la Alta Complejidad, pero ellos no ponen ni un peso porque son privadas. Y para colmo que se están llevando la plata, vivís escuchando que hay que pagar copagos o pagar por estudios, cosa que en las obras sociales no sucede gracias a que el sindicato aporta los faltantes de dinero.

–Durante el Gobierno de Macri siempre hubo encuentros reservados en Sanidad a los que asistía desde Jorge Triaca hasta Mario Quintana; pareciera que en el gobierno Libertario ni eso…

–No hay encuentros y fue la orden de Macri que quiere ir a fondo. No hay ningún tipo de contacto. No hay conversación. De nuevo: la casta son los trabajadores y los jubilados. Los empleados de salud y los maestros. La discusión salarial es a nivel provincial y no mandan los fondos, tampoco quieren dar la discusión de la paritaria nacional para que sea una referencia. Con este simplismo de que porque no me votás, no hay plata, no estamos frente a un Estado democrático.

–Omar Maturano lanzó un paro en defensa de su sector, los maquinistas. La CGT, tiene en vista alguna acción de acá a abril….

–Abril es el lejano oeste. No sé qué puede pasar en marzo. La gente hoy ya no tiene para comer. La lectura que hago de Omar es que los ferroviarios tienen sus problemas. Al igual que te decía de nuestro sector; ven que el transporte aumenta y que el salario se los pisan. Es un sector que discute tanto en el ámbito privado como público. Pero, ¿Quién es la casta? (...)"

Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT (Foto archivo NA). Carlos Acuña.

Estatales

El Gobierno nacional convocó a los trabajadores estatales a una reunión paritaria para el lunes 19/02 a las 15:00 en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La cita se da en el marco del congelamiento del salario mínimo y los planes sociales. Incertidumbre.

Estarán presentes los dos gremios que representan a los trabajadores de la administración pública nacional, el cegetista UPCN de Andrés Rodríguez; y el ceteísta ATE de Rodolfo Aguiar.

De hecho el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo en un comunicado: "En nuestra conducción vamos a debatir la estrategia de negociación para el día lunes, pero si se mantiene la pretensión de licuar salarios y jubilaciones será muy difícil lograr un acuerdo".

"Las medidas económicas que está aplicando el Gobierno en pocas semanas han deteriorado de manera grave los ingresos en el sector público», afirmó el dirigente y manifestó que «el salario promedio en la administración pública continúa por debajo de la línea de pobreza".

Además, sostuvo que espera que el Ejecutivo "tenga la voluntad política de concurrir con una propuesta que contemple las necesidades reales de los trabajadores y no pretenda que la discusión salarial se realice con el Presupuesto 2023 prorrogado".

"Hay que evitar que se aplique la resolución 28/24 que intenta ponerle un techo a las paritarias, ya que esto impedirá cualquier posibilidad de entendimiento", completó Aguiar.

